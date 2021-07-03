والد علي زين: رفضت إنضمام ابني لبرشلونة منذ 12 عام

أكد المستشار زين الهواري والد علي زين نجم برشلونة الإسباني أنه سعيد للغاية بهذه الخطوة الكبيرة له حاليا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن":"إنتقال علي زين لبرشلونة تأخر 12 عاما، لأن الفريق الإسباني كان يريد التعاقد معه منذ أن كان لديه 16 عاما".

وأضاف:"علي زين كان يلعب في بطولة البحر المتوسط والمباراة النهائية كانت بين مصر وإسبانيا وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، وطلبوا التعاقد معه بالفعل ولكنني رفضت".

وواصل:"كنت أريد أن يركز علي زين في مستقبلة الدراسي، ورفضت فكرة السفر مبكرا وأن يسافر عندما يكون لاعبا كبيرا ومحترفا".

واختتم:"سعيد للغاية بهذه الخطوة وأنها تحققت بعد 12 عاما من التأخير، وأتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة".