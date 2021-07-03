طبيبة روسية تكشف عن علاقة غير متوقعة بين فيروس كورونا واستئصال اللوزتين

تستمر تحديثات فيروس كورونا في مفاجأة الجميع يوميا حتى الأطباء لانتشاره لأول مرة عام 2019 وجميع أعراضه ومضاعفاته جديدة وغير معلومة من قبل.

وكشفت الدكتورة الروسية لودميلا لابا، معلومات جديدة عن فيروس كورونا مع توضيح العلاقة بينه وبين اللوزتين.

وقالت لابا أن اللوزتين من الأعضاء المهمة في الجسم خاصه أنها تساعد المناعة في حماية الجسم من الأمراض لأنها خط دفاع وواقية للالتهابات وعدم دخول أي فيروس في منطقة الحلق.

ونوهت بأن الأشخاص الذين تم استئصال اللوزتين لديهم هم الأكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا التاجي والأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات أيضا.

وأشارت لموقع “tass” الروسي، أن تم اكتشاف أهمية اللوزتين مع وجود فيروس كورونا واستمرار الجائحة، حيث أنها دافع قوي للفيروس لعدم دخوله الجسم لأنه سهل الدخول من منطقة الحلق لأنه صغير الحجم.