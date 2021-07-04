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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بأرقام القطع.. بدء تسليم أراضي الإسكان الحي الرابع بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

قطع أراضي
قطع أراضي

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، وحتى يوم الخميس 19/8/2021، تسليم قطع أراضي الإسكان "الأكثر تميزاً بالحي الرابع – بيت الوطن"، للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة.

 

ويتم الحضور إلى مقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة لاستلام قطع الأراضي بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد قيمة الأرض طبقاً لكراسة الشروط.

بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بشمال الواحة في أكتوبر الجديدة غدا

تسليم قطع أراضي الإسكان "الحي الرابع – بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة غدا


وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة N ، من 1 : 25، يوم الأحد 4/7/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع من 101 : 122، يوم الخميس 8/7/2021.
 

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة Q، من 1 : 25، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 13/7/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 15/4/2021، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 26/7/2021، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 27/7/2021، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 28/7/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 29/7/2021، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 251 : 275، يوم الأحد 1/8/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 2/8/2021، والقطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 3/8/2021، والقطع من 326 : 357، يوم الأربعاء 4/8/2021.
 

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة : سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة L، من 1 : 25، يوم الخميس 5/8/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الأحد 8/8/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الإثنين 9/8/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الثلاثاء 10/8/2021، والقطع من 101 : 120، يوم الأربعاء11/8/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 15/8/2021 : الخميس 19/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.
 

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