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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد افتتاح قاعدة 3 يوليو.. خبراء: تضع مصر على مسار التجارة الدولية.. وتوفر فرص عمل لـ الأولى بالرعاية

الرئيس السيسي يفتتح
الرئيس السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو

أحمد معطي: 

ميناء جرجوب خطوة لدعم التجارة الدولية


الدكتورة ماجدة شلبي:

ميناء مطروح الجديد توقيته مناسب ويضع مصر على التجارة العالمية

 

ثمن خبراء الاقتصاد والأعمال ما أعلنته الدولة المصرية اليوم من افتتاح لقاعدة 3 يوليو بالساحل الشمالي الغربي بمنطقة جرجوب التابعة لمحافظة مطروح، مؤكدين أن القاعدة الجديدة تستهدف إحداث نقلة نوعية في ملف التجارة الدولية ووضع مصر علي الطريق الصحيح لها في ظل جائحة كورونا وهو ما يعني فتح أسواق جديدة لمصر داخل بلدان البحر المتوسط وخصوصا أوروبا.

 

وقال أحمد معطي، خبير أسواق المال ومدير إقليمي بإحدى الشركات العالمية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب بالساحل الشمالي الغربي، إنما يؤكد علي الحقوق الاقتصادية لمصر ويضعها على طريق التجارة الدولية .

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منظومة الجمارك الجديدة

أشار " معطي" لـ صدى البلد إلي أن تلك الإجراءات تأتي مع جهود الحكومة لتحسين منظومة التجارة الدولية من خلات تحسين منظومة الجمارك وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي.

 

أوضح " معطي" أن إعلان مصر البدء في إنشاء ميناء تجاري بمدينة مطروح يعني فتح آفاق جديدة للتجارة البينية والتي تمر مع بلدان سواحل البحر المتوسط وأوروبا مما يزيد من فرص الاستثمار الأجنبي وتشجيع الدولة نحو التصدير.

 

التكامل مع القطاعات الاقتصادي

أضاف " معطي" هناك إجراءات تتم بالفعل لتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك المشروعات التنموية التي تجريها الدولة علي مستوي الجمهورية وخصوصا المشروعات الاستثمارية من بينها مدينة العلمين الجديدة و التي تتضمن مناطق استثمارية هناك ومشروع محور قناة السويس، معتبرا أن الميناء الجديد سيربط منطقتي البحر الأحمر و المتوسط من خلال قناة السويس.

 

موانئ جديدة

أشادت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من تدشين قاعدة 3 يوليو البحرية والتي تتضمن عددا من المشروعات الاقتصادية داخلها، مؤكدة ان تلك القاعدة من شأنها المساهمة في احداث نقلة نوعية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي لمصر.

 

دعم الفئات الأولى بالرعاية

قالت "شلبي" في تصريحات لـ صدي البلد إن ذلك الإجراء من شأنه المساهمة في تحسين مستوي معيشة المواطنين القاطنين داخل مناطق الساحل الشمالي الغربي و محافظة مطروح والمدن التابعة لها، مؤكدة أن هناك مخططات لإنشاء ميناء تجاري وبحري من شأنه وضع مصر علي التجارة العالمية في ظل جائحة كورونا.

 

وذكرت " شلبي" ان الرئيس يختار دوما التوقيت المناسب للإعلان عن المشروعات التنموية، مؤكدة أن الميناء المقرر إنشاؤه لن يكون منافسا للموانئ المصرية الأخري ولكنه سيتكامل معها وهو ما يفيد الاقتصاد القومي ويرفع من حجم العوائد الاقتصادية بما في ذلك توفير مصدر للعملات الصعبة و توفير المزيد من فرص العمل للشباب خصوصا من أهالي منطقة مطروح والعلمين.

 

القاعدة الجديدة

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر، إذ تعتبر القاعدة أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات والمجهود الجوي.

 

كما تمثل  قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية.

 

وستكون قاعدة 3 يوليو  نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

 

والقاعدة تأتي في إطار عملية التطوير والتحديث التى تشهدها القوات البحرية فى كافة التخصصات وبأحدث نظم القتال البحرى العالمى كذلك تطوير الجاهزية القتالية لحماية الحدود البحرية المصرية ضد كافة التهديدات والتحديات المحتملة من خلال انضمام احدث القطع البحرية المتطورة بالتزامن مع إنشاء قواعد بحرية تمثل مراكز ثقل لوجستية.

 

والقاعدة تم إنشائها فى إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التى توكل إليها من اتجاه البحر الأبيض المتوسط ، لتحقيق المزيد من القدرات الإضافية لتأمين السواحل المصرية الشمالية ومجابهة التحديات الأمنية على امتداد مياهنا الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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