برلماني: قاعدة 3 يوليو البحرية انتصارا لقيم ثورة 30 يونيو

قال عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، إن افتتاح قاعدة 3 يوليو يعتبر انتصار جديد للدولة المصرية ولقيم ثورة 30 يونيو المجيدة، مشيرا إلى أنها تبعث بمجموعة رسائل عن قوة الدولة المصرية بالمنطقة.

وأضاف النائب عبد الوهاب خليل في تصريحات خاصة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يمضي بنجاح في تعزيز حضور الدولة المصرية على كافة المستويات الدولية والاقليمية، مشيرا إلى ان هذه القاعدة "3 يوليو" تُعد أكبر قاعدة عسكرية تطل على البحر المتوسط وذلك كي تحمي مقدرات البلاد.

وأشار إلى أن هذه القاعدة تمثل ركيزة استراتيجية أساسية للأمن القومي المصري والعربي، منوها إلى أن ما تشهده البلاد حاليا ماهو إلا جني لثمار ثورة 30 يونيو التي بعثت الأمل والروح من جديد لدى المصريين.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.

قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة ٣ يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.