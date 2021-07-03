وزيرا الشباب والزراعة ومحافظ الغربية يفتتحون ملعبين بـ سمنود بـ مليونيّ جنيه.. صبحي: جهودنا لا تتوقف في دعم وتطوير منشآت الجمهورية وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة

*وزير الشباب والرياضة في الغربية لافتتاح عدة ملاعب بالمحافظة

*محافظ الغربية يؤكد على اهتمام المحافظة بالشباب والرياضة

في إطار حرصه على متابعة المنشآت الشبابية والرياضية في كل المحافظات توجه اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى محافظة الغربية، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قبل بدء برنامج زيارته للمحافظة، والذي يتضمن افتتاح ملعبي كرة القدم بنطاق قرية بنا أبوصير.

أوضح الدكتور أشرف صبحي أن جهود وزارة الشباب والرياضة لا تتوقف في دعم وتطوير كافة المنشآت في محافظات الجمهورية ومساندة الشباب وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية الجديدة بتحسين حياة مواطنيها على كل شبر من أرض الوطن.



وافتتح وزير الشباب والرياضة، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ملعبين بالنجيل الصناعي بمركز شباب بنا أبوصير بمركز سمنود، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والنائب محمد مرعي، والنائب محمد زايد ، النائب محمود الشامي، النائبة سحر العشري والنائب أحمد دراج، وأحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية.



بدأت الجولة بافتتاح الملعب الخماسي والمقام على مساحة ٢٥ مترا مربعا عرض و٤٥ مترا مربعا طول بتكلفة ٦٧٣٧٤٤ جنيها ، أعقبها افتتاح الملعب السباعي والمقام على مساحة ٤٢ مترا مربعا عرض و ٦٢ مترا مربعا طول بتكلفة 1.34 مليون جنيه.



أكد وزير الشباب والرياضة أهمية المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة الجارية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية ضمن خطة الوزارة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، بالإضافة إلى التأكيد على الانتهاء من كافة الأعمال وافتتاحها وفق الجداول الزمنية المحددة لتكون تلك المنشآت جاهزة بشكل يليق بالمواطن المصري.

وأوضح "صبحي" أن وزارة الرياضة سعت خلال المرحلة الماضية لتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، وتنمية الموارد الذاتية من خلال الطرح الاستثماري في مراكز الشباب، حرصاً من الوزارة على تعظيم الدور المجتمعي لمراكز الشباب بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في كافة المحافظات.

أضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولي كل اهتمامها بالاستثمارات في جميع القطاعات، وتدعم المشاريع العملاقة، مشيرًا إلى أن الوزارة باتت تعمل جاهده في رفع كفاءة وتطوير كل المنشآت حتى تكون بمثابة فرصة كبيرة لكل أفراد الأسر المصرية في محافظات الأقاليم التي تحتاج بشكل كبير لتلك المنشآت.



من جانبه أشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً لقطاع الشباب والرياضة، حيث تم وضعه في المحور الأول للخطة الإستراتيجية للمحافظة، وتقوم بتقديم كافة أوجه الدعم لتشجيع النشء والشباب على ممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية داخل مراكز الشباب، وخاصة مراكز الشباب في القرى تماشيًا مع اتجاهات الدولة المصرية الداعمة للقرى الأكثر احتياجًا والتي تسعى دائمًا إلى توفير كافة الأنشطة الرياضية لساكني القرى مؤكدًا على استمرار دعم المحافظة لكافة الأنشطة الرياضية وتشجيع التوسع فيها.