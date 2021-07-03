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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو فى غرب ووسط الدلتا الثقافى

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وفى إطار احتفالات الوزارة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه بالذكرى الثامنه لثورة 30 يونيو، أقيمت عدة إحتفالات بالفروع الثقافية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، ففى فرع ثقافة الاسكندرية أقيمت إحتفالية فنية بقصر ثقافة الانفوشى بهذه المناسبة، تضمنت معرض رسومات للاطفال، وعرض ديفيليه فنى راقص لفرقة اطفال وطلائع الانفوشى امام بوابة القصر.

وفى المركز الثقافى بطنطا أقيمت إحتفالية كبرى بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، بدأت بتفقد معرض الكتب من إصدارات الهيئة، أعقبه تقديم مواهب المركز استعراض غنائى موسيقى، وإختتم الحفل بعرض فنى لفرقة الأنفوشى للموسيقى العربية بقيادة الفنان هيثم بسيونى التى قدمت باقة متنوعة من أجمل الأغانى الوطنية.

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أقام قصر ثقافة وادى النطرون احتفالاته بهذه المناسبة بحضور رئيس الاقليم ومدير عام فرع ثقافة البحيرة والمهندس سيد حمزه رئيس مجلس المدينة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

 

 بدأ الاحتفال بتفقد عدد من  الورش الفنية فى الرسم والتلوين على الورق والوجه، وورش تدوير الخامات، وفخار، وورش ادبية وإكتشاف مواهب، وتم توزيع جوائز على المتميزين، أعقبه عرض فنى للمركز القومى للطفل الذى قدم عدد من الفرقات منها الاراجوز والساحر ومسرح عرائس، وأختتمت بعرض فنى لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، كما يستمر القصر فى تقديم احتفالاته والتى تتضمن استمرار العمل بالورش المختلفة وعرض فنى لفرقة الانفوشى للفنون الشعبية، وعرض فنى لفرقة نجوم قصر ثقافة وادى النطرون بقيادة العازف الفنان احمد الجندى.

ثقافة ثقافة القاهرة ثقافة الدلتا ثقافة اسكندرية ثقافة احمد بهاء

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