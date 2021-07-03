للرجال والسيدات .. تعرف على أسباب ترهلات البطن

صرح الدكتور هيثم النجار أستاذ واستشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعية المصرية لجراحين التجميل، أن ترهلات البطن تعتبر من المشاكل الصعبة التي تواجه النساء والرجال على حد سواء وتسبب حرجا كبيرا، وقد تؤثر على نفسية المريض بصورة بالغة.

وقال، إن مشكلة ترهلات البطن لا ترتبط بالضرورة بالسمنة، وإن كانت في بعض الأحيان ترتبط بالنجاح في التخلص من مقدار كبير من الوزن الزائد، إلا أن بعض الأشخاص الذين يتناسب طولهم مع وزنهم، وأحياناً من يعانون من النحافة أيضاً، يعانون كذلك من مشكلة ترهلات البطن.

وأضاف، ترجع مشكلة ترهلات البطن دائماً إلى ضعف عضلات البطن، وأياً كانت الأسباب الكامنة خلف ضعف هذه العضلات إلا أنها ينتج عنها في النهاية ترهل البطن، وإعطائه شكلا غير مرغوب فيه.

وأوضح، أن عملية شد ترهلات البطن هي عملية جراحية يتم فيها إزالة الدهون والجلد الزائدين من منطقة البطن، وتتم بغرض إكساب البطن مظهرا أكثر تماسكا وجمالا، وقد تتضمن هذه العملية إزالة الدهون الكبيرة فقط من منطقة البطن لتحسين شكله، أو قد تتبع بعملية نحت للجسم في منطقة الخصر أو البطن لتحديد شكل عضلات البطن وإبراز جمالها.

وتابع الدكتور هيثم النجار، أن هناك طرقا أخرى غير الجراحة لشد ترهلات البطن، لكن هذه الطرق غالبا ما تنتهي مخيبة لآمال المرضى، لأنها غالبا لا تتمكن من حل مشكلة ترهل الجلد، ولا تفيد في علاج علامات التمدد التي تصاحب ترهل البطن.

وأكد أستاذ التجميل ونحت القوام، أن المرشحين المحتملين لعملية شد ترهلات البطن هم الرجال أو النساء الذين فقدوا وزناً كبيرا مؤخرا، مما ترك لديهم تهدل وترهل في منطقة البطن، أو النساء اللاتي تعرضن لعمليات حمل وولادة متكررة نتج عنها ترهل في منطقة البطن.