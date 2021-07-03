صحة أسوان توقع الكشف المجاني لـ3442 مواطنًا بـ خريت 2 وخو قبلي

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين داخل مناطق خريت 2 التابعة لمركز نصر النوبة، وخور قبلي التابعة لمركز كوم أمبو، واستمرت أعمالها لمدة يومين بكل قرية، ونجحت فى إجراء الكشف المجانى على 3442 مواطنا ومواطنة.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتي تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

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واعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان طلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى للمجموعة السادسة على التوالي بهدف تطبيق منظومة التصالح على أكمل وجه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأوضح المحافظ بأن اللجان المختصة بالتصالح تواصل أعمالها بشكل مستمر وهو ما يستلزم من المواطنين بضرورة الإسراع في إستيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة ولاسيما في ظل المهلة الجديدة التي وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على إعطاؤها لأصحاب التصالح والتي تنتهى بنهاية يوليو الجارى .

وأشار اللواء أشرف عطية بأنه تيسيراً على المواطنين لإنهاء ملفاتهم يتم الإستعانة باللجان الفنية التي يتم ترشيحها من قبل نقابة المهندسين وفقاً لما حدده قانون التصالح للإسراع في تنفيذ أعمال المعاينات ، وفور مراجعة الملفات يتم التواصل مع المتصالح لإجراء المعاينة الميدانية وتحديد إحداثيات المباني للبت في التصالح .

وأضاف أشرف عطية تم حتى الآن فحص 2800 ملف ، فيما وصلت عدد الملفات المقبولة إلى 1800 ملف ، في حين جار إستكمال فحص باقي الملفات ، بينما تم معاينة 1700 ملف من إجمالي 20 ألفا و 320 طلبا تقدم بها المواطنون للتصالح خلال الفترات السابقة.

وناشد محافظ أسوان المواطنين من أصحاب التصالح بإستيفاء كافة المستندات والإجراءات المطلوبة لمساعدة اللجان المختصة لأداء أعمالها على وجه السرعة بما يصب في صالحهم ، مؤكداً على أهمية سداد قيمة التصالح لمن حصلوا على نموذج ( رقم 9 ) وذلك حتى يتسنى له الحصول على الموافقة النهائية للتصالح وخاصة أنه في حالة الدفع النقدى لقيمة التصالح بالكامل يحصل على خصم 25 % من المبلغ المطلوب.