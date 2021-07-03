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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس متهمين لاتجارهما فى المخدرات بمدينة السلام

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس، شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما  بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة السلام.

وكان قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة السلام.

وامرت جهات التحقيق بارسال المصبوطات الى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن نشاط المتهمين.

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بمدينة السلام.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط شخصين حال سيرهما بسيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين - طبنجة - عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى - ميزان حساس - عدد 4 هواتف محمولة.

وإعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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حبس شخصين لاتجارهما فى المواد المخدرة بمدينة السلام

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