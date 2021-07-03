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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورشة طباعة وخط عربي مجانا داخل معرض الكتاب.. تفاصيل

صدى البلد

أقام بعض الشباب ورشة طباعة وخط عربي في معرض الكتاب بدورته ال ٥٢ حيث قاموا بطباعة لوحات لمحمد صلاح و قاموا بطباعة أسماء الزوار عليها.

 

تفاعل الزوار بشكل كبير مع الورشة و قاموا باستلام صور مطبوعة دون اي مقابل في الورشة وهو جزء من الخدمات التي تقام في معرض الكتاب.

ويعتبر وجوده في المعرض إضافة قوية فيقوم المسئولين في الركن بتعريف الزوار بالأزهر و خدمة الفتوى فيأتي يوميا الكثير من الزوار واكثرهم من الشباب يسألون في أمور دينهم من مشاكل يومية و زوجية و عبادات.

 

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كما يشارك في المعرض من ذوي القدرات الخاصة 5 أفراد،  و11 ناشراً لمبادرة وزارة "ثقافتك كتابك"، كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم، ويشمل المعرض فعاليات مهمة وبارزة في البرنامج الثقافي في سبعة مسارات. 

وتضم مبادرة " ثقافتك كتابك" مئات العناوين من دور النشر لا يتجاوز فيها سعر الكتاب 20 جنيها لحث رواد المعرض على اقتناء الكتب.

وتأتي الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم بأسره تتمثل في أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي فرضت علينا جميعا ضرورة التعامل معها، والتغلب على تداعياتها السلبية، إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة. 

غرفة عمليات دائمة للمعرض

سيتم إقامة غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء "أون لاين" على المنصة وعلى تطبيق "الواتس آب"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها؛ حرصاً على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبي، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حدٍ أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربع ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين

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