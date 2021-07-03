إنجلترا تسجل الثالث في شباك أوكرانيا وتقترب من نصف نهائي يورو 2020

تقدم منتخب إنجلترا على نظيره الأوكراني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي تجمعهما في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

هدف إنجلترا الثالث جاء عن طريق هاري كين في الدقيقة 60 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها شاو من الجهة اليسرى.

يذكر أن هدف إنجلترا الثاني جاء عن طريق هاري ماجواير في الدقيقة 46 بضربة رأسية رائعة، لتصبح النتيجة تقدم إنجلترا بهدفين دون مقابل.

أما هدف إنجلترا الأول فجاء عن طريق هاري كين في الدقيقة الرابعة بعد تلقيه تمريرة رائعة من ستيرلنج، ليتقدم لمنتخب بلاده بهدف نظيف.

واستغل رومان يارميتشوك خطأ في تمرير الكرة من لاعبي المنتخب الإنجليزي، لينطلق صوب مرمى إنجلترا، لكن بيكفورد تصدى لتسديدته ببراعة في الدقيقة 17.

وكاد ديكلان رايس أن يضيف الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 33، لكن بوشكان تصدى لتسديدته القوية ببراعة.

وحاول لاعبو منتخب أوكرانيا تسجيل هدف التعادل، لكن محاولاتهم لم ترتق للخطورة أو تهديد مرمى بيكفورد، لينتهي الشوط الأول بتأخرهم لصالح الإنجليز بهدف نظيف.

تشكيل أوكرانيا أمام إنجلترا

وضم تشكيل أوكرانيا كل من:

في حراسة المرمى: هيورهي بوشكان

خط الدفاع: ميكولا ماتفينكو، سيرفي كريفستوف ، إليا زاباراني

خط الوسط: أولكساندر زينشينكو، ميكولا شابارنيكو، فيتالي ميكولينكو، سيرجي سيدورشوك، أليكسندر كارافيف

خط الهجوم: أندري يارمولينكو ، رومان يارميتشوك

تشكيل إنجلترا أمام أوكرانيا

وضم تشكيل إنجلترا كل من:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل والكر، هاري ماجواير، جون ستونز، لوك شاو

خط الوسط: كالفن فيليبس، ديكلان رايس، ماسون ماونت

خط الهجوم: جادون سانشو، رحيم ستيرلنج، هاري كين

ويواجه الفائز من تلك المواجهة في دور نصف النهائي، منتخب الدنمارك على ملعب ويمبلي.