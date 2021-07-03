العثور على 8 بنادق آلية داخل عربة قطار روسي بـ قنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، مساء اليوم السبت، على ٨ بنادق آلية وخرطوش داخل إحدى عربات قطار رقم ٩٠ الروسى، أثناء توقفه بمحطة قطارات قنا .



تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من قسم شرطة قنا ، يفيد بالعثور على ٨ بنادق آلية و خرطوش، داخل إحدى عربات قطار ٩٠ الروسي، أثناء توقفه بمحطة سكك حديد مدينة قنا.

جرى التحفظ على البنادق المضبوطة، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

جرت عملية ضبط البنادق بالتنسيق بين قسم شرطة قنا و شرطة النقل و المواصلات.

فيما تكثف أجهزة الأمن بـ قنا ، جهودها لكشف ملابسات الواقعة و كشف هوية صاحب المضبوطات.