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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سابع قوة.. سمير فرج: السيسي حقق طفرة كبيرة في دعم القوات البحرية

قاعدة 3 يوليو البحرية
قاعدة 3 يوليو البحرية

قال اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، إن قاعدة 3 يوليو البحرية إنجاز رائع وكانت بمثابة حلم تحقق، وتلك القاعدة تغطي جزءا كبيرا من الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وأضاف سمير فرج  في مداخلة هاتفية يالإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تواجد قاعدة 3 يوليو في هذه المنطقة على ساحل البحر المتوسط  تستهدف تأمين المناطق الاقتصادية المتواجدة في البحر المتوسط وعلى رأسها حقل ظهر".

وتابع سمير فرج: "الرئيس السيسي حقق طفرة كبيرة في دعم القوات البحرية والقوات البحرية المصرية هي سابع قوة بحرية على مستوى العالم".

وأكمل سمير فرج: "تم شراء الـ ميسترال من فرنسا والغواصات من ألمانيا والفرقاطات من إيطاليا من أجل تعزيز قوة القوات البحرية "، مضيفا: "تم تنفيذ قاعدة 3  يوليو البحرية طبقا للكود العالمي".

ولفت سمير فرج : "قاعدة 3 يوليو البحرية بها أسلحة متطورة من كافة أنحاء العالم، وتم تنفيذ حلم تنويع مصادر السلاح وذلك في عهد الرئيس السيسي".

قاعدة 3 يوليو البحرية

وفي سياق متصل قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية، إن تأميم قناة السويس ساعد الدولة على منع الهجرة غير الشرعية، إضافةً إلى تأمين قدرات مصر الاقتصادية في منطقة من أهم المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم.

وأضاف قائد القوات البحرية، خلال كلمته في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أن قاعدة 3 يوليو العسكرية تعتبر إضافة استراتيجية لمصر على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالبحر المتوسط، مما يعكس بجلاء ووضوح التزام الدولة بتأمين قناة السويس وتحقيق الأمن البحري والمحافظة على حرية الملاحة البحرية.

وأكد  قائد القوات البحرية: "لقد تحقق لنا الكثير من النجاحات فى زمن قياسى، وهذا النجاح الذي تحقق بفضل الله عز وجل ليس النهاية، لكنه عبارة عن نقطة انطلاقة جديدة، نحو استمرار تطوير قدرات القوات البحرية، وتعزيز الصناعات الدفاعية البحرية، بغرض تعزيز أمن مصر البحرى واقتصادها الأخضر".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.
 

وتمثل قاعدة ٣ يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

سمير فرج 3 يوليو قاعدة 3 يوليو السيسي القوات البحرية أحمد موسى

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