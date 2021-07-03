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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بـ كاش مايوه.. شام الذهبي في أحدث ظهور أمام البحر

شام الذهبي
شام الذهبي

نشرت شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة صورً جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام".


وظهرت شام الذهبي في الصور وهي تجلس أمام البحر مرتديه كاش مايوه ابيض وقبعة انيقة، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.


وعلقت شام الذهبي "لقد كنت طريقًا لإيجاد ذاتي الحقيقية .. تتطور يومًا بعد يوم ... تطبيق ما تعلمته من مسيرتي العلمية السابقة على عالم جديد بالكامل أكثر ديناميكية وتغيرًا ... تمامًا مثل الأمواج ، أنت " لقد غسلتني ووضعتني على شاطئ آمن ... وجعلتني أشعر بمزيد من التأريض .. أقوى .. وأمن "


وكشفت شام الذهبي، ابنة النجمة أصالة عن هوية خطيبها أحمد هلال، حيث نشرت صورا لهما على صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وكتبت شام الذهبي، على صفحتها، تأكيدا لإنفراد صدى البلد : "أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوبا ؛ لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل لا يرزقها كل إنسان ".

 

وتابعت شام الذهبي: " ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحياة وينعم به ، فاذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوبا ، فلا يقوم ياعزيزي أن تكون محبا".


احتفلت  شام الذهبي ، بخطوبتها على أحمد هلال وهو ابن أحد رجال الأعمال صاحب سلسلة محال أدوات منزلية شهيرة.

 

وكانت «صدى البلد»، قد انفرد بخبر خطوبة شام الذهبي، ابنة النجمة أصالة، وكشفت عن هوية زوجها المنتظر، وأنه يدعى "أحمد هلال"، وهو ابن أحد رجال الأعمال صاحب سلسلة محال أدوات منزلية شهيرة.

 

وكانت الفنانة السورية أصالة نصري، تحدثت عن استعداد ابنتها شام لدخول القفص الذهبي قريبًا أثناء استضافتها التلفزيونية ببرنامج "سهرانين".

 

ونشرت شام بعد إعلان أصالة اقتراب زواجها، أول مقطع فيديو يجمعها بزوجها المنتظر، وحرصت طوال الوقت على عدم إظهار وجهه، واكتفت بالتركيز على يده وهي تمسك يده داخل السيارة.

 

وعادت شام ونشرت صورة على ستورى "إنستجرام" الخاص بها بصحبة هلال وحرصت أيضا على إخفاء ملامحه.

 

يأتي هذا الارتباط  بعد أشهر قليلة من فسخ خطوبتها على طبيب زميل لها في العيادة نفسها.

 

شام الذهبي من امام البحر بـ كاش مايوه ابنة الفنانة أصالة قبعة انيقة

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