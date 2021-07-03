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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية يوضح تطورات العلاقات مع قطر.. فيديو

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن العلاقات المصرية - القطرية تسير بوتيرة طيبة، كما أن المتابعة تجتمع بشكل دوري وتراجع كل الملفات التي كانت لحقت بالعلاقات خلال فترة المقاطعة، لافتا إلى أن هناك تبادل للزيارات بين وزراء الخارجية وتبادل الخطابات على مستوى القيادات.

 

أضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك إرادة سياسية مشتركة لاستئناف علاقات طبيعية بين مصر وقطر، كما أن التمثيل الدبلوماسي عاد مرة أخرى بين البلدين وتم تسميه سفراء جدد في القاهرة والدوحة.

 

أوضح الوزير سامح شكري، أن هذا مؤشر على رغبة لعودة العلاقات المصرية القطرية إلى طبيعتها وهذا له خصوصيته، كما أن مصر تسعى إلى عودة العلاقات مع الأشقاء العرب.


سامح شكري: منع تركيا لتحريض الإخوان خطوة إيجابية

 

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن اتخاذ تركيا خطوة بمنع الهاربين ووقفهم من التلفزيون هي خطوة إيجابية من قبل تركيا، قائلا " العلاقات الطبيعية مبنية على عدم التدخل في الشئون الداخلية".

 

وأشار "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، إلى أن السياسية التي ستتخذها تركيا مع مصر تتفق مع قواعد القانون الدولي، إذ أن استمرارها يعني تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا وسيكون هناك تواصل وإطار أمثل للعلاقات.

 

وتابع: أن عودة العلاقات الطيبة بين مصر وتركيا سيكون لها أساس لمجريات ليبيا، إذ أن الشأن الليبي له تأثير على الأمن القومي المصري ولها أهمية لمصر.


أوضح السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن موقف مجلس الأمن من قضية سد النهضة ليس بمفاجأة ولكنهم يعملون من أجل هذه النتيجة طوال شهرين كما أن مخرجات جلسة مجلس الأمن المرتقبة الخميس المقبل سترتبط بالعلاقات وتنسيق مع الدول الأعضاء، قائلا: "بعد تعثر المفاوضات والحديث عن الملء الثاني كان من الضروري العمل من خلال الاتصال مع مجلس الأمن لعقد جلسة ثانية"، مشددًا على أن هذا أمر غير مسبوق ويعطي اهتمام كبير لهذه القضية.

 

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم السبت، أن طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان اتفاق مشترك بين مصر والسودان كما أنه سبق على مجلس الأمن إحاطته بما تم من تطورات في التفاوض خلال العام، مشددًا على أن الخطاب أرفق به مجلد للتاريخ بكل تطورات هذه القضية لكي يكون مستندا رسميا للأمم المتحدة.

 

وتابع وزير الخارجية، أن التصريح الصادر من رئيس مجلس الأمن بخصوص استكمال التفاوض الثلاثي تعبير عن موقف للمندوب الدائم الفرنسي كما أن هذا التعليق لم يأخذ في الاعتبار التنسيق الكامل مع فرنسا، مؤكدًا أنه كان من المتوقع أن يكون هناك موقف أكبر من المجلس في إطار دفع الأطراف لاستئناف المفاوضات مغاير عن السنوات للوصول لحل.

وزير الخارجية سامح شكري العلاقات العلاقات المصرية القطرية قطر وزراء الخارجية الإخوان

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