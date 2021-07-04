تجديد حبس 3 أشخاص لاتجارهم في الهيروين بالنزهة

قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس 3 أشخاص ، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم فى اتهامهم بحيازة كمية من الهيروين بمنطقة النزهة.

وكانت قد قررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الهيروين، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم .

وكانت تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الهيروين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة ومن بينها الهيروين وحيازة الأسلحة النارية .

فقد اشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم فى سيارة ملاكي حال توقفها بجانب الطريق ، وبفحص مستقليها تبين وجود 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بالقاهرة .

مخدر الهيروين

وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين ، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار ، مبلغ مالي .

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة “ الهيروين ”بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات بيع مخدر الهيروين واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهم الإجرامي ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .