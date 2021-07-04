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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عصابة تخصصت فى سرقة الهواتف والدراجات النارية بالقاهرة

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي مسلح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية في القاهرة.

وكانت النيابة العامة قررت حبس تشكيل عصابي مسلح تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

وتمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي مسلح تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية في القاهرة .

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان في القاهرة، من ( مواطنة) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية قام أحدهما بخطف هاتفها المحمول ، ولاذا بالفرار .

معلومات جنائية

بتكثيف التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما عاطلين لهما معلومات جنائية ومقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية  أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية وعثر بحوزتهما على الهاتف المحمول المستولى عليه، فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار .

واعترفا بارتكاب الواقعة، وحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع ، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف وإتهمتهما بالسرقة .

بالكشف الفنى على الدراجة النارية تبين أنها مبلغ بسرقتها بالقليوبية ، وأقرا بقيامهما بسرقة الدراجة من منطقة العبور بالقليوبية بأسلوب ( توصيل الأسلاك) .

وبتطوير مناقشتهما أمام أجهزة أمن القاهرة للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك " بالاشتراك مع عاطل - مقيم بالقليوبية له معلومات جنائية وأمكن ضبطه .

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطان أيدها ، وأقروا بارتكابهم عدد 2 حادث سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب وأضافوا بتصرفهم فى الدراجتين المستولى عليهما بالبيع لدى عميلهم سيئ النية عاطل ،مقيم بالقليوبية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبطه .

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها وتم بإرشاده ضبط الدراجتين المستولى عليهما بمحيط سكنه.

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قاضي المعارضات حبس تشكيل عصابي التحقيقات سرقة الهواتف المحمولة الدراجات النارية

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