عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انجلترا تقسو على أوكرانيا بهدف رابع في يورو 2020

صدى البلد

تقدم منتخب إنجلترا على نظيره الأوكراني بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي تجمعهما في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

هدف إنجلترا الرابع جاء عن طريق جوردان هندرسون في الدقيقة 63 بضربة رأسية من متابعة للضربة الركنية التي نفذها ماونت من الجهة اليمنى.

جدير بالذكر أن الهدف الثالث جاء  عن طريق هاري كين في الدقيقة 60 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها شاو من الجهة اليسرى.

يذكر أن هدف إنجلترا الثاني جاء عن طريق هاري ماجواير في الدقيقة 46 بضربة رأسية رائعة، لتصبح النتيجة تقدم إنجلترا بهدفين دون مقابل.

أما هدف إنجلترا الأول فجاء عن طريق هاري كين في الدقيقة الرابعة بعد تلقيه تمريرة رائعة من ستيرلنج، ليتقدم لمنتخب بلاده بهدف نظيف.

واستغل رومان يارميتشوك خطأ في تمرير الكرة من لاعبي المنتخب الإنجليزي، لينطلق صوب مرمى إنجلترا، لكن بيكفورد تصدى لتسديدته ببراعة في الدقيقة 17.

وكاد ديكلان رايس أن يضيف الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 33، لكن بوشكان تصدى لتسديدته القوية ببراعة.

وحاول لاعبو منتخب أوكرانيا تسجيل هدف التعادل، لكن محاولاتهم لم ترتق للخطورة أو تهديد مرمى بيكفورد، لينتهي الشوط الأول بتأخرهم لصالح الإنجليز بهدف نظيف.

تشكيل أوكرانيا أمام إنجلترا 

وضم تشكيل أوكرانيا كل من:

في حراسة المرمى: هيورهي بوشكان

خط الدفاع: ميكولا ماتفينكو، سيرفي كريفستوف ، إليا زاباراني

خط الوسط: أولكساندر زينشينكو، ميكولا شابارنيكو،  فيتالي ميكولينكو، سيرجي سيدورشوك، أليكسندر كارافيف

خط الهجوم: أندري يارمولينكو ، رومان يارميتشوك

تشكيل إنجلترا أمام أوكرانيا

وضم تشكيل إنجلترا كل من:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل والكر، هاري ماجواير، جون ستونز، لوك شاو

خط الوسط: كالفن فيليبس، ديكلان رايس، ماسون ماونت

خط الهجوم: جادون سانشو، رحيم ستيرلنج، هاري كين

ويواجه الفائز من تلك المواجهة في دور نصف النهائي، منتخب الدنمارك على ملعب ويمبلي.

يورو 2020 منتخب إنجلترا

ترشيحاتنا

إنجلترا تدك شباك أوكرانيا برباعية وتتأهل لنصف نهائي يورو 2020

بعد بيان البنك المركزى ..100 جنيه غرامة رفض التعامل بالعملات الورقية

الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية|فيديو

فزنا بالقاضية ممكن|تفاصيل اجتماع فرج عامر مع لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

سامح شكري يكشف شرط مصر لاستمرار مفاوضات سد النهضة بالطريقة السلمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزيمة ساحقة .. شعب تيجراي يلقن آبي أحمد درسا قاسيا

محمد النادي: دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء لكنها تحتاج إلى الأكسجين ..فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

وزير الري السابق لصدى البلد: تدخل مجلس الأمن في أزمة سد النهضة تحرك عاجل

سامح شكري: منع تركيا لتحريض الإخوان خطوة إيجابية وتطبيع العلاقات.. فيديو

الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية|فيديو

إصابة نجم الأهلي قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية عمل شوربة الملفوف .. وصفات متعددة وأهم نتائجها وشروط نجاحها

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

فيديو

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

بعد أزمتها مع والد حسام حبيب.. رسالة شيرين لـ11 فنانا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ