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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استغل حالتها الصحية وادعى إجراء إنعاش لقلبها .. القصة الكاملة لـ تحرش ممرض بمريضة داخل مستشفى خاص بالعمرانية

تحرش
تحرش

مقطع فيديو نشرته سيدة داخل مستشفى خاص بمنطقة العمرانية فجر مفاجأة عن استغلال ممرض حالة مريضة  واعتقاده فقدانها الوعي، فانتهك جسدها وهتك عرضها، إلا أن السيدة كانت في وعيها وكشفت أمره.

كنت بعمل لها إنعاش.. اعترافات ممرض متهم بالتحرش بمريضة في مستشفى بالعمرانية

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حالة من ضيق التنفس أصابت السيدة فنقلتها شقيقتها وابنتها إلى المستشفى وخضعت للكشف الطبي وأخبرهم الطبيب بحاجتها للدخول إلى الرعاية المركزة، فاستقبلهن الممرض وطلب من شقيقتها وابنتها تركها وهو سيتولى الأمر. 

تحرش

استغل الممرض الحالة الصحية للمريضة واعتقد أنها فقدت الوعي، وبدأ في ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فصرخت المريضة ونهرته، وعندما فوجيء أنها واعية، ادعى القيام بعمل إنعاش للقلب لها، ولا يقصد التحرش بها.

إنكار
وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه كان يعتقد أن المجني عليها غير مدركة بما فعله وتحسس جسدها: "كنت معتقد إنها مش مدركة، بس بعد ما حالتها استقرت على جهاز التنفس، قالت لأسرتها اللي حصل، وأصرت على تحرير محضر بالواقعة"، وحاول المتهم تبرير وضع يده على صدر المريضة قائلا: "كنت بعمل لها إنعاش للقلب بالإجراء الطبي المعتاد عن طريق الصدر بس هي اتهمتني بالتحرش".

حبس

أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس ممرض بمستشفى خاص بمنطقة العمرانية 4أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه اتهمته سيدة بالتحرش بها داخل المستشفى، مستغلا حالتها المرضية.

تحريات الأجهزة الأمنية
وتسلمت النيابة اليوم السبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة حيث قررت مساء أمس الجمعة حجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات .

القبض على ممرض
كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على ممرض بمستشفى خاص اتهمته سيدة مريضة بالتحرش بها .


التحقيقات.. امسك اماكن حساسة من جسدها

وتبين من التحقيقات أن السيدة كانت في العناية المركزة، ومغمى عليها، ثم دخل أحد الممرضين وتحرش بها، وأمسك مناطق حساسة في جسدها وهي لا تستطيع الحركة ومدركة بأفعاله فأبلغت ذويها بما حدث بعد افاقتها، فطلبوا من المستشفى خروج الممرض فرفض العاملين ووقفوا على السلم المؤدي إلى الطابق الأعلى لكي لا يصعد أحد من ذوي المريضة.

التحقيق مع الممرض
وتباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع ممرض تحرش بسيدة في إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة العمرانية، كانت قد تعرضت لوعكة صحية وذهبت إلى المستشفى لتلقي العلاج.


بلاغ بالواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة اخطارا من قسم شرطة العمرانية بتحرير ربة منزل 38 سنة تتهم فيه ممرض بمستشفى خاص بمنطقة العمرانية بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ والتحري حول مدى صحة الواقعة.  


شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة واشارت التحريات التي اجراها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة بصحة الواقعة وان السيدة توجهت الى المستشفى لمعاناتها من ضيق في التنفس واثناء تواجدها في طواريء المستشفى استغل ممرض حالتها الصحية وتواجدها بمفردها وعدم تواجد أحد بجوارهما ولامس أجزاء حساسة من جسدها ما دفعها للتشاجر معه.  


تحرير محضر
حررت السيدة محضر بالواقعة وانتقلت قوة امنية برئاسة الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية ونجحت في ضبط الممرض بعدما أدلت السيدة بمواصفاته وعندما تعرفت عليه تمت مواجهته بالاتهام الموجه له من السيدة بالتحرش بها فاعترف بارتكاب الواقعة.


أحيل المحضر الى النيابة العامة التي تولت التحقيق

قانون التحرش الجنسي

وكانت وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب يوم الأحد 27 يونيو على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي.


ومرر البرلمان القانون، الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.

فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه.


ولكن التعديلات الأخيرة ستغلظ العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.


هاتان العقوبتان لمن يتعرض للغير، سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا أو حتى عبر تلميحات وإيحاءات جنسية أو إباحية. وسيتم إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش.


أما إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، فتصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات على الأقل ولا تتجاوز الخمس سنوات مع غرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري.


كما نصت التعديلات أيضا، أنه إذا كان للمتحرش نفوذ وسلطة أسرية، دراسية أو وظيفية على المجني عليه فستضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس مدة سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه.

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