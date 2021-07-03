فزنا بالقاضية ممكن|تفاصيل اجتماع فرج عامر مع لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن الفريق الأول يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين مشيرا إلي قدراتهم على تحقيق الفوز أمام كل فرق الدوري المصري.

وحرص فرج عامر على الاجتماع مع اللاعبين مساء اليوم عقب التدريب الأخير اليوم مطالبهم بالتركيز الجيد أمام النادي الأهلي خلال خوض اللقاء.

وتابع عامر:" نعلم أننا سنواجه بطل القرن وبطل إفريقيا ولكننا قادرون على تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي.

وواصل:" فزنا على الأهلي في الدور الأول بالقاضية ممكن عن طريق هداف الفريق حسام حسن".



وأكمل:" الملعب به 11 لاعبا بالزي الأحمر و11 بالزي الأزرق ونحن قادرون على تخطي عقبة الأهلي ".

واسترشد المهندس محمد فرج عامر بمباراة بيراميدز والأهلي والتي انتهت بالتعادل “2-2” قائلا:" على الرغم من ات بيراميدز تكلفته تتخطي المليار جنيه إلا أننا أثبتنا أننا الأقوي ".



وطالب المهندس محمد فرج عامر لاعبي الفريق بالعودة إلي الأداء الجماعي والابتعاد عن الفردية من أجل تحقيق الفوز .

اختار أحمد سامى المدير الفني لنادى سموحة عشرين لاعبا للانتظام فى معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الغد، على ملعب استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من مسابقة الدوري العام.



وضمت قائمة اللاعبين كلا من:

الهانى سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، محمود البدرى، محمود عزت، خالد عبد الفتاح، أطهر الطاهر، شريف رضا، أحمد حمص، محمود حليمو، محمد رزق، محمد ليله، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحى، محمد نادى، عرفة السيد، ديريك نسيبامبى.

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، خدمات خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق خلال مباراة الأهلي وذلك بعد إنتهاء إيقافه نتيجة حصوله على ثلاثة إنذارات ليبتعد عن مواجهة الإسماعيلي الماضية.

كما يستعيد نادي سموحة، خدمات محمد عبد المنعم بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في أنكل القدم خلال مواجهة الإسماعيلي.

ويواجه نادي سموحو، نظيره النادي الأهلي غدا باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدري المصري.



