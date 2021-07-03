الجهاز الفني للزمالك يحصل على لقاح فيروس كورونا

حصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ومساعديه الثنائي البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى، على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

يأتي حصول كارتيرون ومساعديه علي اللقاح الخاص بفيروس كورونا صباح اليوم السبت.

تعاقد طبي

وعلى هامش زيارة رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك حسين لبيب، لاحد المستشفيات لإبرام تعاقد معها، لتكون مسئولة عن عناصر فريق الكرة الأول من الناحية الطبية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المحلة بعد غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة.

ويحتاج الزمالك للفوز وتحقيق الثلاث نقاط من أجل تعزيز تصدره لجدول ترتيب الدوري العام، الذي يتربع عليه برصيد ٦١ نقطة حالياً.