إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين بطريق السويس - العين السخنة

أصيب ٥ أشخاص من بينهم طفلان بحادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق السويس- العين السخنة، السبت، وتم نقلهم إلى مستشفى العام.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى رقم " ط س د 7451 " مع " ا ع ف 8214 " .

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف فى السويس، ٥ سيارات اسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبى فى السويس، إن المصابين تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى العام وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص حالة كل مريض.

وأضاف المصدر، أن أسماء المصابين هم نهال أحمد بدوي ٣٣ سنة، القاهرة، ارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رقية عمرو محمد فريد، ١٠ سنوات، القاهرة، ما بعد الارتجاج وجروح قطعية بالوجه وجرح قطعي بالرأس طوله 4سم، فريده حسام محمد عوض ٥ سنوات - القاهرة ما بعد الارتجاج وجروح قطعية بالقدم، أشرف علي أيوب علي، ٥٢ سنة السويس، ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سارة أحمد عبد الرحيم، 41 سنة السويس، ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.