عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين بطريق السويس - العين السخنة

أصيب ٥ أشخاص من بينهم طفلان بحادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق السويس- العين السخنة، السبت، وتم نقلهم إلى مستشفى العام. 

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى رقم " ط س د 7451 " مع " ا ع ف 8214 " .

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف فى السويس، ٥ سيارات اسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام. 

وقال مصدر طبى فى السويس، إن المصابين تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى العام وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص حالة كل مريض. 

وأضاف المصدر، أن أسماء المصابين هم نهال أحمد بدوي ٣٣ سنة، القاهرة، ارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رقية عمرو محمد فريد، ١٠ سنوات، القاهرة، ما بعد الارتجاج وجروح قطعية بالوجه وجرح قطعي بالرأس طوله 4سم، فريده حسام محمد عوض ٥ سنوات - القاهرة ما بعد الارتجاج  وجروح قطعية بالقدم، أشرف علي أيوب علي، ٥٢ سنة السويس، ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سارة أحمد عبد الرحيم، 41 سنة السويس، ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

حادث تصادم طفل السبت الطب مستشفي السويس تصادم سيارات طنطا غرفة عمليات طريق السويس وجه العين السخنة

ترشيحاتنا

حكم منع شارب الخمر من الصلاة وكيفية التعامل معه.. علي جمعة يرد

الأعلى للمستشفيات الجامعية يحسم الجدل حول ظهور موجة رابعة لـ كورونا.. فيديو

رئيس اتحاد السلة : لانحارب الزمالك .. ومن يهاجم اللائحة الجديدة حرام يكون إعلامي

تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على السفينة الإسرائيلية في المحيط الهندي

مقتل فتاة على يد شقيقها في المنيا

جيش الكعب العالي.. هجوم على وزارة الدفاع الأوكرانية بعد صور المجندات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

هزيمة ساحقة .. شعب تيجراي يلقن آبي أحمد درسا قاسيا

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

محمد النادي: دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء لكنها تحتاج إلى الأكسجين ..فيديو

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

يستمر لفترات طويلة .. الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة .. فيديو

الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية|فيديو

إصابة نجم الأهلي قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيش الكعب العالي.. هجوم على وزارة الدفاع الأوكرانية بعد صور المجندات

كيفية عمل شوربة الملفوف .. وصفات متعددة وأهم نتائجها وشروط نجاحها

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

فيديو

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ