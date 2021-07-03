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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرض الإعلامي أحمد موسي ، مقدم برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة " صدى البلد، مقطع فيديو يرصد قيام الرئيس السيسي، بتنظيم مأدبة غداء تكريما لضيوف مصر عقب افتتاح  قاعدة 3 يوليو البحرية في جرجوب.

 

وتناول الرئيس السيسي مستجدات سد النهضة، وأن الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا  ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين.

 

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية ولا يجوز أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية.

 

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ وذلك على الرغم مما تملكه مصر من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021.


واختتم الرئيس السيسي كلمته بالشكر للدول الصديقة والتي تبذل جهودا للوساطة في قضية سد النهضة لما تمثله القضية من أهمية للشعب المصري.

 

افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية 

 

قال العميد ياسر وهبة خلال حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، إن قدر مصر كان ولا يزال مرهونا دائما بقدر أمتها وتعي جيدًا أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.


وأضاف مقدم حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، أن سعى مصر الدائم لامتلاك القوة يأتي من رغبتها في تحقيق السلام، فلسنا دعاة حروب أو صراعات أو نزاعات، لكننا في الوقت ذاته ((إذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا ومكتسبات شعبنا فنحن أهله)) ، ودروس التاريخ تؤكد للقاص والدان أن مصر وإن طال صبرها إلا أنها لا يمكن أبدا لا يمكن أن تفرط في حق من حقوقها، ستظل مصر تنبض بالحياة لترفع امتها العربية رأسها إلى عنان السماء ، واستشهد العقيد ياسر بقصيدة شاعر النيل حافظ إبراهيم "مصر تتحدث عن نفسها".

 

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحدة تحكم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربي لمصر واستمع إلى شرح لعمل الوحدة.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

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