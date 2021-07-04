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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انتصار لمصر ولقيم ثورة 30 يونيو .. نواب البرلمان عن افتتاح قاعدة 3 يوليو: تؤكد عودة الثقل المصري في المنطقة .. حملت رسالة واضحة لحماية الأمن القومي

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

دفاع النواب: قاعدة 3 يوليو حملت رسالة واضحة بحماية الأمن القومي المصري والعربي
برلماني: قاعدة 3 يوليو البحرية انتصار جديد للدولة المصرية ولقيم ثورة 30 يونيو
نائب بالشيوخ: افتتاح قاعدة 3 يوليو يؤكد عودة الثقل المصري في المنطقة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.

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دفاع النواب: قاعدة 3 يوليو تحمى الأمن القومي المصري والعربي

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بعد افتتاح قاعدة 3 يوليو.. خبراء: تضع مصر على مسار التجارة الدولية.. وتوفر فرص عمل لـ الأولى بالرعاية

قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة ٣ يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وتحدث نواب البرلمان عن أهمية هذه القاعدة ودورها القوي في التعامل مع التحديات والمستجدات التي تحيط بالبلاد، مؤكدين أنها تأتي ضمن قوام خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية، وستكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

وفي هذا الصدد قال النائب يحيي الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن افتتاح قاعدة 3 يوليو بمنطقة جرجوب، تأتي في ذكرى غالية عند المصريين، حيث ترتبط ارتباط وثيق بمناسبة ثورة 30 يونيو، والتي كان لها الفضل في الحال الذي أصبحت عليه البلاد من نهضة شاملة، واستعادة للمقدرات العسكرية والاقتصادية والسياسية.

وأضاف النائب يحيي الكدواني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه القاعدة تعتبر احدث قاعدة عسكرية لتأمين المنطقة الشمالية الغربية، كما أنها تعتبر نقاط ارتكاز جديدة للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، ولمجابهة أي تحديات ومخاطر بالمنطقة، مشيرا إلى أن هذه القاعدة ايضا تقع بالقرب من الحدود مع ليبيا الأمر الذي يكسبها أهمية استراتيجية إضافية.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إلى أن هذه القاعدة حملت رسالة واضحة بحماية الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء، ودعم أمن واستقرار ليبيا، مشيرا إلى أن إنشائها لم يكن لتهديد أي أحد، ولكن لدعم الاستقرار والتنمية داخل البلاد.

فيما قال النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، أن افتتاح قاعدة 3 يوليو يعتبر انتصار جديد للدولة المصرية ولقيم ثورة 30 يونيو المجيدة، مشيرا إلى أنها تبعث بمجموعة رسائل عن قوة الدولة المصرية بالمنطقة.

وأضاف النائب عبد الوهاب خليل في تصريحاته الخاصة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يمضي بنجاح في تعزيز حضور الدولة المصرية على كافة المستويات الدولية والاقليمية، مشيرا إلى ان هذه القاعدة " 3 يوليو" تُعد أكبر قاعدة عسكرية تطل على البحر المتوسط وذلك كي تحمي مقدرات البلاد.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه القاعدة تمثل ركيزة استراتيجية أساسية للأمن القومي المصري والعربي، منوها إلى أن ما تشهده البلاد حاليا ماهو إلا جني لثمار ثورة 30 يونيو التي بعثت الأمل والروح من جديد لدى المصريين.

من جانبه قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن ما شهدته البلاد اليوم، يعتبر حدثا تاريخيا وهو افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب، موضحا أنه يمثل مشهد له معاني كبيرة ويبعث بمجموعة رسائل عن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب أحمد البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" على أن هذه القاعدة البحرية لها دور كبير في خلق كيان عسكري ومركز نقل جديد لمجابهة التهديدات و العدائيات بالاتجاه الإستراتيجى الغربى، كما أنها تعكس حجم التنمية في القدرات النوعية للدولة المصرية، وقدرتها على تحقيق  الإنجازات في كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يعيد الثقل المصري في المنطقة، مشيرا إلى أن التطوير والتحديث  التى تشهده القوات البحرية فى كافة التخصصات وبأحدث نظم القتال البحرى العالمى، لم نعهده من قبل، حيث أننا أمام قوات بحرية عملاقة تمثل مصدر فخر وتبعث رسالة طمأنة لجموع الشعب المصري.
 

3 يوليو الأمن القومي النواب ثورة 30 يونيو البرلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب البحرية المصرية

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