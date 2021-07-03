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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 692.4 مليار جنيه حجم النقد المتداول خارج الخزانة أبريل الماضي

صدى البلد


ارتفع حجم النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي في ابريل الماضي الي 692.4 مليار جنيه بعد ان كان 667.2  مليار جنيه في مارس السابق له ومقارنة بـ 660 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.


وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن وصول إجمالي نقود الاحتياطي نحو 986.61 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 927.95 مليار جنيه في مارس 2021 ومقارنة بـ 921.7 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.

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وبلغ حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي نحو 276.25 مليار جنيه في ابريل السابق مقابل 260.8 مليار جنيه في مارس2021 ومقارنة بـ261.741 مليار جنيه في فبراير الماضي.


وبلغ صافي الأصول الأجنبية نحو 218.3 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 218.81 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 213.6 مليار جنيه في فبراير 2021.


وسجل صافي الأصول المحلية نحو 750.4 مليار جنيه في ابريل الماضي مقابل 709.15 مليار جنيه في مارس 2021 ومقارنة بـ 708.1 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.


بينما بلغ صافي المطلوبات من الحكومة ضمن صافي الأصول المحلية نحو 768.6 مليار جنيه في ابريل الماضي مقابل 717 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 731.8 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.


وبلغ صافي المطلوبات من البنوك نحو 221.54 مليار جنيه في ابريل الماضي مقابل 219.52 مليار جنيه في مارس الماضي مقارنة بـ 221.6 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.

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