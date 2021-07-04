بعد آخر اصدار لـ AIRCAR .. ما هو مستقبل السيارات الطائرة ؟

تمتعنا تكنولوجيا السيارات بكل ما هو جديد، سواء كان من الناحية الفنية والقدرات الميكانيكية، و التي تتعلق بقوة الاحصنة و العزم، أو عبر نواقل الحركة المتعددة السرعات، و ربما ينشغل الكثير وراء التصميم الخارجي المبهر مثل بعض الإصدارات سداسية العجلات، أو ذات الاطلالة الطويلة مثل الليموزين الفاخرة، كما يلعب التصميم الخارجي للسيارات الصغيرة دورًا مهمًا نسبة إلى خفة حركتها و سهولة تنقلها في الأماكن المزدحمة.

و يبدو أن السيارات الطائرة كان لها رأي اخر في هذا الموضوع، حيث تتسابق العديد من الشركات في تقديم هذه التقنية المبهرة، و منها Klein Vision و التي اعتمدت على تقديم مفهوم السيارة الطائرة AIRCAR و التي تمتعت بمظهر رياضي و يمكن تحويلها إلى طائرة بالفعل عن طريق الضغط بلمسة زر واحدة، لتقوم هذه النسخة بتحدي كبير و عرض رائع لمحبي هذه الفئة من السيارات.

تشير بعض التقارير أن النسخة AIRCAR تقترب من خطوط الإنتاج، بعدما قامت برحلة من مطار في نيترا إلى مطار اخر في عاصمة سلوفاكيا براتيسلافا، و ذلك خلال فترة زمنية استغرقت مدتها 35 دقيقة فقط، ثم عادت من جديد لأدائها الحركي كسيارة عادية خلال 3 دقائق، بعد أن تمت عملية الهبوط بنجاح.

المواصفات الفنية للسيارة الطائرة AIRCAR

اعتمدت النسخة AIRCAR على محرك قوي من انتاج BMW، يستطيع أن يولد قوة 158 حصان، بينما وصل ارتفاعها نحو 8200 قدم أي 2499 مترًا، و يمكنها حمل 200 كيلوجرام، و قدرت عدد الساعات الكافية لاختبار هذه السيارة نحو 40 ساعة، بالإضافة إلى النموذج الاولي من هذه الايقونة و التي حققت سرعة ابحار تصل لـ 190 كم في الساعة، و فقا لاختبارات Klein Vision، و من المتوقع أن تحصل السيارة على محرك بقوة 296 حصان، و سرعة ابحار قدرها 300 كيلومتر في الساعة، مع مدى يصل إلى 1000 كيلومتر، إلى جانب مروحة متغيرة السرعات.

و بهذه القدرات نسترجع سويًا النسخة TF-X، و التي تحتوي على محرك بقوة 3000 حصان، حيث يمكنها الإقلاع بشكل عمودي مثل الطائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى قدرات للتحليق لمسافة تصل إلى 500 ميل، و بين هذه الطرازات القوية يمكنا أن نتوقع فلسفة تلك الشركات، و اعتمادها على فكرة السيارة الطائرة، و العمل على ترويجها باختلاف الأفكار التسويقية، لنسأل أنفسنا هل بالفعل سوف تغزو هذه الإصدارات الأسواق يومًا ما ؟