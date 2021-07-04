اليوم .. أولى جلسات محاكمة مفتي جماعة النصرة في قضية جند الأقصى

تنظر اليوم الأحد، الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، محاكمة مدين إبراهيم إمام مسجد "مفتي جماعة النصرة" في القضية رقم 782 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1355 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 129 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة باسم "جند الأقصى" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين وائل الشيمي ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

جماعة إرهابية

واتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في غضون الفترة من 2014 حتى 2019 داخل مصر وخارجها، التحق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بدولة سوريا ضمن صفوف مجموعتي جند الأقصى وجبهة النصرة التابعتين لها.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم الترويج لارتكاب جرائم إرهابية وكان ذلك بطريق غير مباشر بأن روج عبر مجموعتين الكترونيتين بتطبيق الواتساب تحت مسمى "افتاء - وأسئلة وفتاوي"، لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف ضد العاملين بمؤسسات الدولة.