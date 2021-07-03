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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هدى سالم : الرجل عاشق لكسر القيود وتفتيت الحواجز

هدى سالم
هدى سالم

قالت هدى سالم، أشهر كاتبة على السوشيال ميديا، إن الرجل هو الطرف الذي يقع عليه اللوم الأكبر في التسبب في المشاكل الزوجية، فهو دائمًا ما يُفضل العيش حرًا طليقًا؛ فهو عاشق كسر القيود وتفتيت الحواجز وبعد الزواج تكون أغلب المشاكل مع الزوجة بسبب ذلك، حيث أنها تُريد تقريرًا مفصلًا عن تحركاته وهو لا يقبل بذلك في كل الأحوال.

وأضافت " هدى سالم "، خلال لقائها مع  ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لكي تعيش المرأة سعيدة في حياتها الزوجية بدون مشاكل يجب عليها أن تجعل بينها وبين زوجها مساحة من الخصوصية حتى يشعر أنه قادر على التنفس والعيش دون رقابة، قائلة: "حاصري زوجك بالتجاهل وليس بالملاحقة.. اجعليه هو من يبحث عنكِ لكي يحكي لكي تفاصيل يومه دون إلحاح منك". 

وتابعت: "على المرأة أن تجعل اهتمامها بزوجها بمقدار، فدائمًا الرجل يستمتع بقطعة الحلوى صغيرة وليس مصنع حلوى دائم الإنتاج، ولا تجعلي حطب مشاعرك كله يحترق في مدفأة الاهتمام والمحاصرة؛ ولكن اجعلي شعاع حبك يدفئ حياته"، معقبة: "لا تطلبي من زوجك الاهتمام والحب وإغراقك بالكلمات الحلوة فيتحول الأمر إلى واجب يجب القيام به والرجال تكره الواجبات والتكاليف". 

وأكملت: "اصنعي قوامة زوجك باحتياجك له وإرضاء غروره بكلمات الثناء والتقدير، لكن وأنت بكامل قوتك وكبريائك حتى لا يستضعفك، واصنعي أيضاً بينك وبين زوجك بعض الخطوط الحمراء فلا يفقدك احترامك مهما كانت المواقف، ومن ثم قومي بالمزاح معه أنك متقبلة فكرة زواجه بأخرى وأن من الممكن أن تخطبي له أيضا؛ فهذا سيجعله يشعر نفسيًا أنه حر في اختيار القرار". 

هدى سالم: الرجل أكثر نكدا من المرأة

قالت هدى سالم، أشهر كاتبة على السوشيال ميديا، إن المرأة المصرية تحب من يفهمها أكثر مما يحبها بشكل كبير، ويتقبلها كما هي بكل عيوبها وملامحها، معقبة:" من الأكثر نكد الرجل أم المرأة، الرجل يدخل من باب الشقة وعلى وجهه غضب ربنا وكشر الوجه".

وأضافت " هدى سالم "، المرأة دائمًا تقوم برد الفعل وليس الفعل؛ حيث تجد الرجل في حالة هيجان و وجهه كله غضب واستفزاز للمرأة؛ مما يهيئ الجو لوقوع الكثير من المشاكل، مشيرة إلى أن الرجل يتعامل مع أصدقائه وزملائه من النساء برقة وبشيء من الأناقة أكثر من تعامله مع زوجته.

هدى سالم المشاكل الزوجية الحواجز ممدوح الشناوي السوشيال ميديا

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