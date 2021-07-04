أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا.. وتطورات مفاجئة لـ دلال عبدالعزيز

تناولت برامج التوك شو، على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات والقضايا الهامة والبارزة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ونرصد في التقرير التالي أبرز تلك الموضوعات.



الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية|فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسي ، مقدم برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة " صدى البلد، مقطع فيديو يرصد قيام الرئيس السيسي، بتنظيم مأدبة غداء تكريما لضيوف مصر عقب افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في جرجوب.





وزير الخارجية: الملء الثاني لسد النهضة مخالفة جديدة من جانب إثيوبيا.. فيديو

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن الجانب الإثيوبي لم يكمل بناء السد ولن يحجز من المياه ما كان مقررا وسيتم حجز ما يقارب من نصف الكمية، قائلا "بناء السد سينتج عنه ضررا كما أن الملء الثاني مخالفة جديدة للجانب الإثيوبي ولنا رد فعل ملاءم له".





سامح شكري: منع تركيا لتحريض الإخوان خطوة إيجابية وتطبيع العلاقات.. فيديو

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن اتخاذ تركيا خطوة بمنع الهاربين ووقفهم من التلفزيون هي خطوة إيجابية من قبل تركيا، قائلا " العلاقات الطبيعية مبنية على عدم التدخل في الشئون الداخلية".





وزارة الصحة تزف بشري سارة بخصوص النجمة دلال عبد العزيز

قال الدكتور محمد النادى عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء ولكنها لا تزال فى حاجة إلى الأكسجين بطرق إمداد تنفس صناعى - غير النافذ - أى بدون استخدام أنبوبة حنجرية.





قاعدة 3 يوليو.. أحمد موسى يصفق على الهواء لـ العميد ياسر وهبة

صفق الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بعدما عرض رسائل وحديث العميد ياسر وهبة في حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في جرجوب في محافظة مطروح .





محمد النادي: دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء لكنها تحتاج إلى الأكسجين ..فيديو

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا إن آخر أخبار وصلت إليه عن الفنانة دلال عبد العزيز، أنها تتماثل للشفاء.





مصطفى بكري يكشف عن صفقة خاسرة عقدها الإخوان مع كمال الجنزوري|شاهد

كشف الإعلامي مصطفى بكرى، عن صفقة عقدتها جماعة الإخوان الإرهابية مع الدكتور الراحل كمال الجنزوري عندما كان رئيسًا لوزراء مصر.





بـ حضور سامح شكري.. مجلس الأمن يعقد جلسة عن سد النهضة "الخميس"

قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن هناك جلسة في مجلس الأمن ستعقد الخميس المقبل عن سد النهضة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة وسوف يحضرها سامح شكري، وزير الخارجية.





بكري كاشفا مهازل الإخوان: كانوا عايزين البلتاجي وزير للشرطة والعريان وزير مخابرات

قال الإعلامي مصطفى بكرى، إن جماعة الإخوان الإرهابية قادت حملة تشكيك في المجلس العسكري للقوات المسلحة وكذلك وزارة الداخلية في الفترة ما بعد أحداث 2011.





أول تعليق من وزير الخارجية علي تصريح رئيس مجلس الأمن عن سد النهضة.. فيديو

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن موقف مجلس الأمن من قضية سد النهضة ليس بمفاجأة ولكنهم يعملون من أجل هذه النتيجة طوال شهرين كما أن مخرجات جلسة مجلس الأمن المرتقبة الخميس المقبل سترتبط بالعلاقات وتنسيق مع الدول الأعضاء، قائلا: "بعد تعثر المفاوضات والحديث عن الملء الثاني كان من الضروري العمل من خلال الاتصال مع مجلس الأمن لعقد جلسة ثانية"، مشددًا على أن هذا أمر غير مسبوق ويعطي اهتمام كبير لهذه القضية.





ليس هناك رابعة.. "الصحة" تعلن قرب انتهاء الموجة الثالثة لكورونا

كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حقيقة ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور "دلتا بلس" في مصر.





إطلاق صاروخ طوربيد من داخل غواصة بمناورة قادر 2021 ..فيديو

تابع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى المناورة “ قادر 2021 ” بقاعدة 3 يوليو البحرية بعد افتتاحها اليوم.

وخلال تنفيذ المهام رصدت غواصة حربية تابعة للقوات البحرية ومشاركة فى المناورة هدف سطحي معادي وصدرت الأوامر لها بالاشتباك مع الهدف وتدمير بعد تمييزه.

