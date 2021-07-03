انتخاب صالح العاروري رئيسًا لحركة حماس في الضفة الغربية

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، مساء السبت، انتخاب صالح العاروري رئيساً للحركة في إقليم الضفة الغربية.

وقالت لجنة انتخابات الضفة الغربية في حركة حماس في بيان لها إن "الهيئات الشورية والقيادية في إقليم الضفة قد أتمت عملية انتخاب رئيس الإقليم، وتم انتخاب الشيخ المجاهد صالح العاروري رئيسًا لحركة حماس في إقليم الضفة الغربية للدورة التنظيمية 2021/2025".

ويعد صالح العاروري قياديا سياسيا وعسكريا فلسطينيا، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقضى العاروري نحو 15 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وساهم في تأسيس كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وجاء انتخاب االعاروري رئيسا لحماس في الضفة الغربية، عقب غارات إسرائيلية استهدفت مواقع متفرقة للحركة في غزة.

وقصفت طائرات إسرائيلية موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة، كما استهدف الطيران الإسرائيلي أرضا زراعية خالية غرب أبراج الكرامة بغزة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية نيران مضاداتها الأرضية صوب طائرات الاحتلال شمال قطاع غزة.

وصباح اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق جديد في المجلس الإقليمي "أشكول"، بفعل بالون حارق أطلق من قطاع غزة، ليرتفع عدد الحرائق منذ الصباح إلى 2.

وذكرت القناة 13 العبرية، نقلا عن وحدة الإطفاء الإسرائيلية، أن الحرائق التي اندلعت في المكان، ناجمة عن بالونات حارقة أُطلقت من قطاع غزة.