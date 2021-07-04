طلبات إحاطة واقتراحات برغبة للنواب أمام البرلمان .. نائب: شركات الأسمدة تواجه أزمة تعثر نتيجة الشيكات المرتدة .. ونائبة تطالب بحملات توعية لاستخدام الإنترنت

تحرك برلماني بشأن تعثر شركات الأسمدة ومطالبة بتأجيل الأقساط 6 أشهر

اقتراح برغبة بشأن قيام كل شركة يزيد رأس مالها عن 100 مليون جنيه لإنشاء مدرسة فنية

اقتراح برغبة بشأن التوعية باستخدام الانترنت والتطبيقات الالكترونية ومواقع التواصل

شهدت الساعات القليلة الماضية تقديم عدد من النواب مجموعة من طلبات الأحاطة والإقتراحات برغبة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.



فى البداية تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما تتعرض بعض الشركات المتخصصة في نشاط الأسمدة فى مصر لتعثر في سداد الأقساط المستحقة عليها نتاج جائحة كورونا وما فرضته على الظروف الاقتصادية.

وأوضح عضو مجلس النواب فى بيان صحفي له أن ما تواجه هذه الشركات أزمة تعثر نتيجة الشيكات المرتدة، الناتجة عن ظروف السوق وتوقف حركة التصدير بسبب أزمة كورونا، وما ترتب على ذلك من ضعف التدفقات النقدية لدى هذه الشركات التى تعتمد على حصيلة الشيكات فى سداد مستحقات البنوك.

وأكمل هشام الجاهل: رغم اننا ندعم السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وما انعكس بشكل إيجاب على نمو الناتج القومى ومؤشرات المؤسسات الدولية اتجاه الاقتصاد المصرى، الا ان الامر يحتاج الى المزيد من الدعم والتسهيلات.

وتابع: على الرغم من أن صناعة الأسمدة صناعة حيوية تمس الأمن القومى للبلاد، وتهدف جلب استثمارات اجنبية للسوق المحلية ، ولكن ازمة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات وقف حائلا دون ذلك فى الوقت الراهن.

وطالب هشام الجاهل عضو مجلس النواب بتأجيل الأقساط المستحقة علي شركات الأسمدة المتعثرة فى مصر لمدة 6 شهور، نظرا لتعثرها نتاج جائحة كورونا وما فرضته على الظروف الاقتصادية.

وقال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه سيتقدم باقتراح برغبة بشأن قيام كل الشركات و المؤسسات التي يزيد رأسمالها عن 100 مليون جنيه لإنشاء مدرسة فنية بذات التخصص بما يعرف بالتعليم المزدوج.

وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الفكرة تقوم على أن يقوم طالب التعليم الفنى بالتعليم فى نفس المصنع الذي يعمل فيه ، بهدف تخفيف العبء عن الحكومة ، بحيث نضمن وجود العديد من المدارس التي توفر فرص عمل لخريجي المدارس الفنية.

وتقدمت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن التوعية باستخدام الانترنت والتطبيقات الالكترونية ومواقع التواصل التى تهدد الأطفال والشباب والأمن القومي المصري.

وأكدت أنه لا شك أن انتشار التكنولوجيا أصبح جزء من حياتنا، بلا سقف أو رقيب على المحتوى، ولاشك أن الأطفال هم الأكثر استخداما لهذه التكنولوجيا ويليهم الشباب.

وأوضحت رزق الله، خلال طلب الاقتراح برغبه، انه فى الآونة الأخيرة ظهرت وسائل حديثة للتكنولوجيا كمنصات وتطبيقات تغزو حياتنا مثل "تيك توك، لايكي" وغيرهم، والتي أدت إلى تعرض بعض من مستخدميها للوقوع تحت طائلة القانون.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات لا يوجد منها فائدة ولا تعود بالنفع على مستخدمها، سواء النفع العلمي أو النفع على مستخدمها أو ترتيب خبرات تساعد مستخدمها على الانخراط في سوق العمل وثقل خبراته.

وأشارت البرلمانية، إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يبلغ نحو 54.74 مليون مستخدم، منهم 42 مليون مستخدم على منصات التواصل الاجتماعي، بينهم 12 مليون مستخدم تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشر والحادية والعشرين، الأمر الذي يدعونا إلى الاهتمام بحماية الأطفال والشباب بشكل أكبر.

وطالبت النائبة الحكومة بتفعيل حملات توعية من خلال فيديوهات ورسائل إعلامية تبث فى القنوات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ذاتها وعلى اليوتيوب من خلال استراتيجية إعلامية وتوعية بين الوزارة والجهات المختصة لاسيما وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للإعلام وذلك بهدف طريقة استخدم محركات بحث آمنة يمكن التحكم فيها وفلترتها و بث طرق تامين واليات وبرامج التصفح الآمن وكيفية استخدام برامج الفلترة والتوعية بالارشاد عن استخدام مواقع تناسب هوية ومهارات المستخدم، وتعمل على إثراءه معرفيا بإيجاد إجابات عن الأسئلة التي تدور في عقل المستخدم للتعرف على العالم المحيط به و التوعية بضرورة استخدام اسم مستعار في المواقع التي تتطلب تسجيلا، وعدم إعطاء أو تسجيل أي معلومات شخصية تخصك وتخص أسرتك، سواء عنوان المنزل أرقام الهواتف عنوان عمل الوالدين أو غيرها من المعلومات الشخصية للأسرة وعدم إرسال صور شخصية لك أو لأحد أفراد أسرتك أو أقاربك إلى شخص لا تعرفه وعدم استخدام كاميرا الإنترنت في المحادثة مع أحد دون معرفة مسبقة و ضرورة إبلاغ الوالدين واستشارتهم في حال حدوث أي شيء مريب أو مشبوه يحدث عند استخدامك للإنترنت.

كما اقترحت تعليق الإعلانات ففى بداية فتح كل موقع من هذه المواقع عليها إرشادات الاستخدام.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان.

ويعاود مجلس النواب، للانعقاد يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.

وشهدت مناقشة عدة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى إقرار اتفاقيتين دوليتين بقروض.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.