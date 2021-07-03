أبو العينين مشيدًا بافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية: إنجاز جديد لخير أجناد الأرض

هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الرئيس السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية والتي تأتي ضمن سلسلة ما تحققه مصر من إنجازات فاقت الخيال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أبو العينين، إن قاعدة 3 يوليو البحرية إنجاز جديد لقواتنا المسلحة «خير أجناد الأرض» وتأكيد لقوة مصر وثقلها العسكري بالمنطقة والعالم وللسيادة البحرية المصرية على سواحلها لحماية ثرواتها الاقتصادية، ورسالة سلام وردع جديدة لكل من يفكر في المساس بالأمن المصري والعربي، فالسلام والحق يحتاجان لقوة تحميهما، وقواتنا المسلحة جيش سلام، قادر على حماية وطننا ضد أي عدو مهما كان.

وأكد أن إطلاق اسم 3 يوليو على القاعدة البحرية يأتي تخليدًا ليومٍ غالٍ على قلوبنا جميعا، يوم عظيم حمي فيه الجيش قرار الشعب وأزاح قوى الشر وعبر بالوطن لبر الأمان، ذكري تؤكد أن الشعب والجيش سيظلان صوتا وكيانا وروحًا واحدة فى الدفاع عن أرض الوطن.

وقال أبو العينين إن تأسيس القاعدة العسكرية إضافة عظيمة لمنظومة القواعد العسكرية التي شيدها الرئيس السيسي، قاعدة محمد نجيب، وقاعدة برنيس، التي تمثل نقاط ارتكاز لحماية الأمن القومي المصري والعربي، وتؤكد أن مصر في مصاف الدول العظمي وأقوى جيوش الأرض.

وتابع وكيل مجلس النواب: علينا أن نفخر جميعا اليوم بوطننا وقواتنا المسلحة « حماة الوطن »، علينا أن نرفع رءوسنا عاليا باعتزاز بما يحققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات ضخمة يوميا على أرض مصر .

وأتمّ: حمي الله مصر وقائدها لما فيه الخير لوطننا وأمتنا العربية.