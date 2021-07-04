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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير الكلية البحرية سابقا: موقع قاعدة 3 يوليو له أهمية استراتيجية كبرى.. فيديو

قاعدة 3 يوليو
قاعدة 3 يوليو

علق اللواء بحري محفوظ طه، مدير الكلية البحرية سابقا، على افتتاح قاعدة 3 يوليو، قائلا: "القاعدة بموقعها تشكل أهمية استراتيجية كبرى".


وأضاف "طه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "أكبر قاعدة بحرية مصرية، وتعتبر إضافة للاتجاه الاستراتيجي في البحر المتوسط، حيث تقع على مساحة 10 ملايين متر مربع".


وأشار مدير الكلية البحرية سابقا،: "قاعدة 3 يوليو تعتبر قريبة من مراكز الكشف الحالية فيما يتعلق بالثورات الطبيعية في البحر المتوسط"، مردفا: "القاعدة لها أهمية اقتصادية أيضا حيث تضم أرصفة تجارية.. كما تضم خزانات وقود ومكان لصيانة السفن ومخازن ذخيرة أيضا ".

 

قاعدة ٣ يوليو

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.


كما تمثل قاعدة ٣ يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.


وفي سياق متصل قال القائد أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية، إن تأميم قناة السويس ساعد الدولة على منع الهجرة غير الشرعية، إضافةً إلى تأمين قدرات مصر الاقتصادية في منطقة من أهم المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم.


وأضاف قائد القوات البحرية، خلال كلمته في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أن قاعدة 3 يوليو العسكرية تعتبر إضافة استراتيجية لمصر على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالبحر المتوسط، مما يعكس بجلاء ووضوح التزام الدولة بتأمين قناة السويس وتحقيق الأمن البحري والمحافظة على حرية الملاحة البحرية.


وأكد  قائد القوات البحرية: "لقد تحقق لنا الكثير من النجاحات فى زمن قياسى، وهذا النجاح الذي تحقق بفضل الله عز وجل ليس النهاية، لكنه عبارة عن نقطة انطلاقة جديدة، نحو استمرار تطوير قدرات القوات البحرية، وتعزيز الصناعات الدفاعية البحرية، بغرض تعزيز أمن مصر البحرى واقتصادها الأخضر".

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