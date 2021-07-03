اللواء ناجي شهود : مصر تتلقى تهديدات مختلفة بسبب موقعها الجغرافي ..فيديو

قال اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن اليوم يرسخ قدرة الإنسان المصري على القضاء على كل ما هو ضلال ، وكل من يحاول تغيير ثقافة الشعب المصري.

وأضاف شهود خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي” أن يوم 3 يوليو هو ذكرى يوم جميل عاشه الشعب المصري ، يوم البيان الذي أطاح بالإخوان ، مشيرا إلى أنه أحد توابع ثورة 30 يونيو.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، أن الإخوان تربوا على عدم التفكير ، واتبعا اسلوب السمع والطاعة دون إدراك و مغيبين منذ نشأتهم ، مؤكدا أنه كان المخطط من الجماعات الإرهابية أن يتم تقسيم مصر إلى 5 دويلات.

وأشار شهود إلى أن ، ما تم من افتتاح قاعدة 3 يوليو ، هي قوة عسكرية لمصر مؤكدا أن مصر تتلقى تهديدات مختلفة بسبب موقعها الجغرافي ولكن القوات المسلحة جاهزة لحماية مصر في أي وقت.

افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

وقال العميد ياسر وهبة خلال حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، إن قدر مصر كان ولا يزال مرهونا دائما بقدر أمتها وتعي جيدًا أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.



وأضاف مقدم حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، أن سعى مصر الدائم لامتلاك القوة يأتي من رغبتها في تحقيق السلام، فلسنا دعاة حروب أو صراعات أو نزاعات، لكننا في الوقت ذاته ((إذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا ومكتسبات شعبنا فنحن أهله)) ، ودروس التاريخ تؤكد للقاص والدان أن مصر وإن طال صبرها إلا أنها لا يمكن أبدا لا يمكن أن تفرط في حق من حقوقها، ستظل مصر تنبض بالحياة لترفع امتها العربية رأسها إلى عنان السماء ، واستشهد العقيد ياسر بقصيدة شاعر النيل حافظ إبراهيم "مصر تتحدث عن نفسها".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحدة تحكم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربي لمصر واستمع إلى شرح لعمل الوحدة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.