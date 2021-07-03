موعد مباراتي نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

أكمل منتخب إنجلترا عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوزه الكبير على نظيره الأوكراني بأربعة أهداف دون مقابل.

منتخب إنجلترا انضم لمنتخبات الدنمارك وإسبانيا وإيطاليا المتأهلة سلفًا لـ دور نصف النهائي، وسيكون له ميزة إضافية عن باقي المنتخبات المذكورة سلفًا، وهي اللعب على أرضه ووسط جماهيره، فمباريات الدورين القادمين، ستُقاما على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

موعد مباراتي نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية

ونستعرض تباعًا موعد مباراتي نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية

إسبانيا ضد إيطاليا: يوم الثلاثاء الموافق 6-7 في تمام التاسعة مساءً

إنجلترا ضد الدنمارك: يوم الأربعاء الموافق 7-7 في تمام التاسعة مساءً

أما المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية، فستقام يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية.