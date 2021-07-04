للشباب الإماراتي .. أبرز 5 سيارات مكشوفة موديلات 2021.. صور

يتمتع السوق الاماراتي بالعديد من الطرازات القوية الخاصة بعالم السيارات، مثل إصدارات السيدان الفاخرة، و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، و الكروس اوفر المدمجة، و اطلالة السقف المكشوف أو الكابورليه، و التي تلاقي شعبية كبيرة وسط فئة الشباب نسبة إلى تمتعها بروح الحيوية و الانطلاق.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 سيارات مكشوفة لـ موديلات 2021 في السوق الاماراتي.

1 - بورشه 911 موديل 2021

زودت السيارة بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 385 حصان، و 450 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 289 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 خلال فترة زمنية مدتها 4.4 ثانية.

أسعار فئات بورشه 911 موديل 2021 في الامارات

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل CARRERA 2021 محرك 3000 سي سي بسعر 407,300 درهم.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل CARRERA CABRIOLET 2021 محرك 3000 سي سي بسعر 457,200 درهم.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل CARRERA 4 CABRIOLET 2021 محرك 3000 سي سي بسعر 476,500 درهم.=

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل CARRERA S 2021 محرك 3000 سي سي بسعر 491,600 درهم.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل CARRERA S CABRIOLET 2021 محرك 3000 سي سي بسعر 519,700 درهم.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل CARRERA 4S 2021 محرك 3000 سي سي بسعر 521,600 درهم.

الفئة السابعة أوتوماتيك موديل CARRERA 4S CABRIOLET 2021 محرك 3000 سي سي بسعر 571,600 درهم.

2 – فيراري جى تى اس 812

حصلت السيارة فيراري جى تى اس 812 على محرك من طراز V12، قادر على انتاج قوة 789 حصان، و 718 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 340 كيلومتر في الساعة، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات، و بهذه الإمكانيات الفنية تنطلق السيارة من نقطة الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 209 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة فيراري جى تى اس 812 بقيمة قدرها 1.383.900 درهم.

3 – فيراري سبايدر اف 8

تعتمد السيارة فيراري سبايدر اف 8 على محرك ثماني الاسطوانات، سعة 3900 سي سي، بقوة 720 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 770 نيوتن/متر، و سرعة قصوى تصل لـ 340 كم/ساعة، مع ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية الأداء، مع انطلاقة تقدر بـ 2.9 ثانية من نقطة الثبات

و تأتي السيارة فيراري سبايدر اف 8 بقيمة قدرها 1.040.550 درهم.

4 – بي ام دابليو Z4 موديل 2021

حصلت السيارة بي ام دابليو Z4 موديل 2021 على محرك بقوة 189 حصان و نسخة اخرى قادرة على انتاج 255 حصان مع 400 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك اخر بسعة 3000 سي سي، ينتج قوة 335 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 500 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 250 كيلومتر في الساعة، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي السرعات من 8 نقلات.

و يبلغ سعر السيارة بي ام دابليو Z4 موديل 2021 بقيمة قدرها

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SDRIVE20I 2021 محرك 2000 CC بسعر 311,100 درهم اماراتي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SDRIVE30I 2021 محرك 2000 CC بسعر 347,800 درهم اماراتي.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل M40I 2021 محرك 3000 CC بسعر 391,750 درهم اماراتي.

5 - مازدا Mx-5 موديل 2021

تتمتع السيارة مازدا Mx-5 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات، بينما يستطيع أن ينتج المحرك قوة قدرها 160 حصان، مع 200 نيوتن/متر من عزم الدوران، و سرعة قصوى تصل لـ 200 كيلومتر في الساعة، و بهذه الإمكانيات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 خلال 7.9 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة مازدا Mx-5 موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها 149.900 درهم.