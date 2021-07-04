13 اختصاصا للجنة التشريعية بـ مجلس الشيوخ

حددت لائحة مجلس الشيوخ مهام اللجان النوعية وطريقة عملها، حيث نصت على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشاريع القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر مجلس الشيوخ أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

ونستعرض فيما يلي اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس الشيوخ كما وردت في المادة 46 باللائحة:



1- الشئون الدستورية.

2- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

4- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة

5- الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

6- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

7- شئون اللائحة الداخلية.

8- التشريعات المكملة للدستور.

9- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.

10- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.

11- شئون العضوية.

12- الحصانة البرلمانية.

13- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.