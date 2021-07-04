هدى سالم: السلوك المزعج لدى النساء لا يظهر في بداية الزواج

قالت هدى سالم، أشهر كاتبة على السوشيال ميديا، إن السلوك المزعج عند بعض النساء وحب المشاكل لا يظهران في بداية الزواج، ولكن تدريجيًا يسقط قناع الكمال والرومانسية وتبدأ المشاكسة في الظهور، وهذا يجذب معه الجدل الدائم حول الأمور التي تكون بسيطة أو تافهة في أغلب الأوقات.



وتابعت هدى سالم، خلال لقائها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الزوج يحاول احتواء الموقف بهدوء لعدم هدم المنزل، ولكن يأتي وقت ينفد فيه الصبر ولا يكون الرجل قادرًا على تحمل ما يحدث، ويكون هذا هو وقت الخروج من المأزق بذكاء؛ عبر القيام بعدة تصرفات مع المرأة حتى تتخلى عن "النكد" وتعيد السعادة للمنزل.



وأضافت هدى سالم: "على الرجل محاولة عدم الدخول في نقاشات مع الزوجة إذا لاحظ أنها تنفعل عليه دون سبب، ولكن إذا بدأت في المشاكل عليه أن يناقشها بكل احترام وهدوء لأنه كلما انفعل زادت عصبية الزوجة أمامه، وهذا يمكن أن يهدم الزواج بسهولة، إلى جانب منح المرأة إجازة من الزواج وإرسالها عند والديها عدة أيام إذا لم يستطع حل المشكلة، خاصةً إذا كانت أزمة مفتعلة من الزوجة لإثارة غضب الرجل فقط، لأن فعل ذلك سيجعل السيدة تهدأ وتتعلم أنها يمكن أن تفقد بيتها في أي لحظة بسبب أسلوبها السيء".



يدخل البيت وعليه غضب من ربنا.."سوشيالية" شهيرة تفجر بالونة مصارحة ضد الرجال

قالت هدى سالم، أشهر كاتبة على السوشيال ميديا، إن المرأة المصرية تحب من يفهمها أكثر مما يحبها بشكل كبير، ويتقبلها كما هي بكل عيوبها وملامحها، معقبة:" من الأكثر نكدا الرجل أم المرأة، الرجل يدخل من باب الشقة وعلى وجهه غضب ربنا وكشر الوجه".

وأضافت هدى سالم، خلال لقائها مع ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة " صدى البلد "، أن المرأة دائمًا تقوم برد الفعل وليس الفعل؛ حيث تجد الرجل في حالة هيجان و وجهه كله غضب واستفزاز للمرأة؛ مما يهيئ الجو لوقوع الكثير من المشاكل، مشيرة إلى أن الرجل يتعامل مع أصدقائه وزملائه من النساء برقة وبشيء من الأناقة أكثر من تعامله مع زوجته.

وتابعت هدى: "تدخل المرأة في أبواب الغربة النفسية مع زوجها وهما ليس بينهما أي إحساس أو مشاعر".

وأشارت إلى أن الرجل لديه كم كبير من الماديات والأعباء والديون والتي لا حصر لها وأقساط قروض بنوك لا حصر لها ومشاكل كثيرة؛ ومن المفترض أن تُقدر المرأة كل هذه المشاكل ولا تتعارك معه على أتفه الأسباب.