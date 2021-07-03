حسن الرداد يحيي ذكرى رحيل شقيقه "فادي": في الجنة يا حبيبي

أحيا الفنان حسن الرداد، الذكرى الـ18 لرحيل شقيقه "فادي"، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق حسن الرداد على الصورة قائلاً : "الذكرى السنوية لابنى وأخى المغفور له باذن الله فقيد الشباب #فادى_الرداد.💔الصورة دى صورتها لاخويا و ماكانش عايز يتصور والحمدلله انى غلست وتنحت و صورته كام صورة يبقوا معايا ذكرى جميلة، وحبيت البس حاجة من لبسه فى اول مسلسل لى❤️".



واختتم "فى الجنة إن شاء الله يا حبيبى والى اللقاء إن شاء الله ارجو الدعاء لفادى الرداد 🌹".

يذكر أن الفنان حسن الرداد شارك كضيف شرف فى حلقتين من مسلسل “ملوك الجدعنة ” الذي تم عرضه في المارثون الرمضاني المنقضي.



وكان الفنان حسن الرداد أعلن عن عزمه اتخاد إجراءات تجاه صفحة على الفيسبوك تنتحل شخصية زوجتة الفنانة ايمى سمير غانم ، ونشر صورا للحساب المزيف عبر حسابه على انستجرام .



وكتب حسن الرداد " ارجو عدم التعامل مع هذه الصفحة المزيفة أو تناقل أخبار عن ايمى_سمير_غانم، منها لأنها صفحة لشخص ينتحل شخصية إيمى .



وأكد الرداد أن إيمى ليس لديها أى صفحة على فيسبوك وسوف اتخذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحبة أو صاحب الصفحة ".

وأشاد الفنان حسن الرداد بموقف المطرب محمد حماقي والفنانة هالة صدقي بعد اعتذارهما عن حضور أفراح مراعاة لوفاة الفنان سمير غانم، وقام بنشر صورة لهما عبر حسابه على فيسبوك معلقا عليها بإيموجي.

انسحاب حسن الرداد

وكان المنتج جمال العدل أعلن عن انسحاب الفنان حسن الرداد من المشاركة فى بطولة مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللي كريم والذى تم عرضة في رمضان الماضي.



وقال جمال العدل فى لقاء له ببرنامج "انسايدر بالعربى": إن الفنان حسن الرداد كان مشاركا فى بطولة مسلسل "ضد الكسر" مع نيللى كريم ولكن بعد رحيل والدته الفترة الماضية قرر حسن الرداد أن ينسحب من العدل خاصة أنه لم يستطع أن يتجاوز أحزانه ويشارك فى المسلسل.



"ضد الكسر" من بطولة نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، لقاء الخميسي، حمزة العيلي، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وإنتاج جمال العدل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.