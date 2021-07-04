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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير: المكافحة الحيوية وراء عودة زراعة التفاح في مصر بقوة

صدى البلد

قال محمد طلايع الخبير الزراعي، إن عودة زراعة التفاح المصرى بكفر المنصورة مركز طنطا بمحافظة الغربية، كان وراء إنتاج أفخر الأصناف التى تتهافت عليها الأسواق المحلية، خاصة بعد استخدام الأسمدة والمكافحة الحيوية وعلاج ظاهرة تعفن الجذور .  

وأضاف خلال لقائه ببرنامج الجدعان المذاع علي قناة القاهرة والناس2، إن زراعة التفاح كانت تعانى منذ ١٠ سنوات من انهيار، وإنتاجها تقلص لـ ٦ طن للفدان، بسبب تعفن جذور الأشجار وتساقط الثمار قبل نضجها، لافتا إلى أن كفر المنصورة يزرع أشجار التفاح منذ ٥٠ عاما ، وأن عدد كبير من المزارعين خسر الملايين على مدار ١٠ سنوات وبدون فائدة ، حتى تمت الزراعة ومكافحة الآفات والأسمدة الحيوية التى أعادت الحياة لأشجار التفاح .


وأوضح الدكتور محمد فتحى سالم ، رئيس مركز الزراعة الحيوية بجامعة السادات، أن ١١٠ الف فدان كانت منزرعة بأشجار التفاح تقلصت ل٥٠ ألف فدان بسبب زراعة أصناف لا تتأقلم من المناخ المصرى ، لافتا إلى أنه بعد استخدام الأسمدة والمكافحة الحيوية بدأت الأشجار تنتج أصناف تفاح الانا الأحمر المبهر بإنتاجية تصل ٣٥ طن للفدان .

أبرزها التفاح والخوخ.. 4 نصائح لمزارعى الفاكهة المتساقطة يجب مراعاتها


أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الفاكهة المتساقطة (التفاح – الكمثري – الخوخ – البرقوق – الكاكي) مراعاتها، خلال شهر يوليو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

 

أولا: أهم العمليات

1-التقليم الصيفي في الخوخ والمشمش بعد جمع المحصول بإزالة الأفرخ المائية والسرطانات والقمة النامية للأفرع.

 

ثانيا: التسميد

أ‌-       في الأراضي القديمة بمعدل ربع: نصف كجم نترات نشادر أو سلفات نشادر + ربع : نصف كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة.

 

ب‌- في الأراضي الجديدة بمعدل 125 جم سلفات نشادر + 125 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك / 1 م3ماء ري.

 

أشجار الكاكي تسمد بسلفات الماغنسيوم بمعدل ربع  كجم / شجرة مع المعدلات السابق ذكرها.

 

ثالثا: الري

 

السنة الأولى 32 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 48 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 54 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 60 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 65 لتر/ الشجرة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة العناكب وذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ عند بداية تلون الثمار.

زراعة التفاح المكافحة الحيوية التفاح المصرى التفاح مكافحة الآفات

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