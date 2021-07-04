فورد رابتور تتحول إلى لعبة من 1.379 قطعة ليجو !! .. صور

تعتبر النسخة فورد رابتور واحدة من أقوى الإصدارات داخل سوق السيارات العالمي، التي تأتي على الطريقة الخاصة بالصانع الأمريكي المخضرم، وتقدم السيارة عبر قدرات قوية من التجهيزات الفنية وأنظمة العمل المتطورة، إلى جانب تصميمها الخارجي المميز الذي يمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة.

لكن يبدو أن هذه النسخة من فورد رابتور تأتي بالعديد من المفاجآت القوية، واستخدم لبنائها عدد 1.379 قطعة ليجو، وهي في الحقيقة لعبة مستوحاه من النسخة العملاقة فورد رابتور F 150، وتأتي بقياسات تقدر بـ 48x28.1x11.8 سم، مع وزن يصل لـ 1.8 كجم، وتنصح الشركة باستخدام هذه النسخة لمن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق نظرًا لمتعها بمحرك عند اكمال النسخة الصغيرة.

ظهرت السيارة فورد رابتور بالعديد من التفاصيل المبهرة مثل العجلات العملاقة، ومقدمة مدببة مع صادم أمامي بارز، ومفهم رباعي الأبواب، ذات طبيعة متحركة لكي تحاكي النسخة الفعلية، بالإضافة إلى اقواس نصف دائرية تزين اعلى منطقة العجلات مع عتبات جانبية بارزة، وصندوق خلفي يدل على انتمائها الفعلي لسيارات البيك أب العملاقة، يحمل شعار RAPTOR المميز.

وتستند لعبة فورد على النسخة القوية رابتور F 150 التي تستمد قوتها من محرك ايكو سبورت سداسي الاسطوانات طراز V6، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 450 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 691 نيوتن/متر، مع إطارات قوية يبلغ قياسها 35 بوصة.

سعر السيارة فورد رابتور F 150 ليجو

يذكر أن سعر السيارة فورد رابتور ليجو سوف يبلغ سعرها نحو 99.99 دولار فقط، أما عن البيك اب الحقيقية فتبدأ أسعارها من 65.840 دولار أمريكي.