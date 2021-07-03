بعد 15 سنة زواجًا.. سر انفصال نجم بوليوود عن زوجته الثانية

بعد زواج دام 15 عاما، أعلن نجم بوليوود عامر خان انفصاله عن زوجته المنتجة والمخرجة الهندية كيران راو.

وجاء هذا القرار المفاجئ صادما للكثير من محبيهم ومتابعيهم حول العالم، ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالا في بيان إنهما سيربيان ابنهما معا ولا يزالان يعملان في مشروعات مشتركة.

وبحسب البيان: "في هذه السنوات الخمس عشرة الجميلة ، تقاسمنا معًا حياة مليئة بالتجارب والفرح والضحك"، مما يعني أنهما سيظلان على تواصل برغم قرار الانفصال.

التقى خان (56 عامًا) وراو (47 عامًا) لأول مرة في عام 2001، وتزوجا بعد أربع سنوات.

ولكن بحسب ما أعلناه فإن قرار الانفصال جاء بسبب رغبتهما في بدء فصل جيد في حياتهما، وقالا: "لن نعد زوج وزوجة ، ولكن والدان مشاركان وعائلة لبعضنا البعض، وعلاقتنا نمت في الثقة والاحترام والمحبة".



خلال حياة نجم بوليوود الشهير المهنية التي امتدت لما يقرب من خمسة عقود، أثبت خان نفسه كواحد من أشهر ممثلي بوليوود ، ولديه عدد كبير من المتابعين في الهند وخارجها ، وخاصة في الصين.

وفي عام 2015 ، تصدّر خان ، المسلم ، عناوين الصحف لقوله إن هناك تعصبًا متزايدًا في الهند، ووجه انتقادات من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم ، لكن خان قال إنه لا هو ولا راو ، الهندوسية، لديهما أي نية لمغادرة البلاد.

وقال إن الأشخاص الذين وصفوه بأنه معاد للقومية صرخوا بكلمات بذيئة في وجهه لأنه تحدث من قلبه، وكان خان قد تزوج من قبل من رينا دوتا ، وأنجب منها طفلان.