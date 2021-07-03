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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم بامبو: طموحي استمرار البنك الأهلي في الدوري والانضمام للمنتخب

كريم بامبو
كريم بامبو

قال كريم بامبو لاعب البنك الأهلي ، إنه يأمل في استمرار الفريق في بطولة الدوري المصري.

وقال كريم بامبو في تصريحات هاتفية لفضائية" أون تايم سبورتس"،:" طموحي استمرار البنك الأهلي في الدوري وشرف لي الاستمرار مع الفريق ".

وأكد كريم بامبو أن تألقه مع نادي الإسماعيلي سبب إنتقاله لصفوف نادي الزمالك متابعا:" استبعادي من مباريات الزمالك لم يكن لأسباب فنيه ".

وأتم:" آمل في الانضمام لصفوف المنتخب المصري والعودة للزمالك في حال رغبة الجهاز الفني".

ونجح البنك الأهلي في تحقيق الفوز على منافسه المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري .

وتمكن أحمد علي كامل من إحراز هدف تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 25 من خلال ركلة جزاء بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء بعد اصطدامه مع إسلام صلاح ليعلن تقدم فريقه في الشوط الأول بهدف دون رد .

وحاول لاعبو المصري إحراز هدف التعادل قبل انتهاء الشوط الأول من خلال خوض الهجمات المرتدة ولكن تمكن لاعبي البنك الأهلي من الحفاظ على شباكهم

ونجح كريم بامبو في إحراز الهدف الثاني في شباك النادي المصري في الدقيقة “89” عقب انطلاقه  بالكرة من منتصف الملعب في هجمة مرتدة ثم توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ أكثر من لاعب ليسدد الكرة على يسار الحارس لحظة خروجه من المرمى لتسكن الشباك.

 

وخاض المصري المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى .. عصام ثروت

خط الدفاع .. عمرو موسى ، إسلام صلاح ، كريم العراقى ، أحمد شديد

خط الوسط .. سعيدو ، إيزى إيميكا ، عمر كمال ، فريد شوقى

في الهجوم ..  محمد جريندو ، أموتو

 

بينما خاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى .. محمود الزنفلى

خط الدفاع .. عاصم صلاح ، أسامة ، محمد دبش ، أمير مدحت

خط الوسط .. معروف يوسف ، ، حسام السيد ، محمد حامد ، موسى دياوارا  

في الهجوم .. فادى فريد ، احمد على

وبهذه النتيجة تواجد البنك الأهلي في المركز الـ15 برصيد 25 نقطة بينما تواجد المصري في المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

كريم بامبو الزمالك الاسماعيلي البنك الاهلي الدوري المصري

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