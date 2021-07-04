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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم .. المالية تبيع أجلي خزانة بـ 11 مليار جنيه

وزارة المالية
وزارة المالية

تعتزم  وزارة المالية اليوم  الأحد الموافق 4-7-2021 ، بيع أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 11مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.


وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، فقد عهدت الوزارة لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري، إذ تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع نحو 48 مليار جنيه.

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قال التقرير إن الوزارة تبيع أجل 91 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه و أجل 273 يوما بـ 5 مليارات جنيه.


ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 11 مليار جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحين اثنين بقيمة 37مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.


وخفضت وزارة المالية هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل مليار  جنيه عن الأسبوع الماضي.

اقتراض في 3 أشهر



وباعت الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو السابق ؛ أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و 180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو السابق و 247 مليار جنيه في يونيو 2021.
 

وزارة المالية مال واعمال اخبار مصر أذون خزانة الدين العام البنك المركزي

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