نشرة أخبار العالم: أسرى الجيش الإثيوبي بتيجراي.. هجوم على سفينة إسرائيلية.. ومصرع مهاجرين بينهم مصريون

شهدت الساحة الإقليمية والعالمية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات الهامة على جميع الأصعدة وتصدر ذلك الآتي:

موكب إذلال آبي أحمد.. جبهة تحرير تيجراي تستعرض 7000 أسير من الجيش الإثيوبي.. فيديو



أبرزت صحيفة "تيليجراف" البريطانية استعراض جبهة تحرير شعب تيجراي موكبًا من أكثر من 7 آلاف جندي أسير من الجيش الإثيوبي، بعد توقف أعمال القتال في إقليم تيجراي شمال البلاد إثر استسلام حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وإعلانها وقف إطلاق النار من جانب واحد.

وأعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي المتمردة على الحكومة الإثيوبية، عن عدم توقف المعارك بالإقليم قبل تحرير كل إقليم تيجراي من القوات الإثيوبية والميليشيات المعاونة لها في الهجوم على الإقليم وتعريضه لمجاعة هائلة، وفق ما ذكرت صحف دولية عدة.

وفي إعلان صريح من المتمردين للنأي بأنفسهم عن أي جرائم تكون قد ارتكبت بحق المدنيين، ذكرت جبهة تحرير شعب تيجراي "إننا نطالب بتحقيق دولي في المجازر التي ارتكبتها القوات الإثيوبية في تيجراي" التي تحركت إلى تيجراي بأوامر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وبدعم القوات الإريترية.

بينهم مصريون.. مصرع 43 مهاجرا غرق قاربهم قبالة سواحل تونس



لقي ما لا يقل عن 43 مهاجرا حتفهم إثر غرق قارب قبالة سواحل تونس، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، بينما تم إنقاذ 84 آخرين، حسبما أعلن الهلال الأحمر التونسي السبت.

وبحسب شبكة "بي بي سي"، كان القارب قد انطلق من مدينة زوارة الساحلية شمال غربي ليبيا، ويحمل نحو 127 مهاجرا من مصر والسودان وإريتريا وبنجلاديش، حسب المنظمة الإنسانية التونسية.

وقال المسؤول بالهلال الأحمر التونسي، منجي سليم، إن "البحرية أنقذت 84 مهاجرا بينما غرق 43 آخرون في القارب، الذي انطلق من مدينة زوارة الليبية باتجاه أوروبا".

سلاح غير معروف.. هجوم على سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي



أفادت وسائل إعلامية، اليوم السبت، باندلاع حريق جراء هجوم على سفينة شحن مملوكة لإسرائيل في المحيط الهندي.

وقالت قناة "الميادين" اللبنانية، إن سفينة تجارية إسرائيلية تعرضت لإصابة بسلاح غير معروف في شمال المحيط الهندي، مضيفة "لا أحد أعلن مسؤوليته عن هذا الاستهداف حتى الآن".

وقالت مصادر للقناة إنه من اللافت أن حادث اندلاع حريق في سفينة إسرائيلية "يأتي غداة تردد أخبار عن اعتداء إسرائيلي بطائرة مسيرة مفخخة غرب طهران".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن، فيما لم يتم الكشف عن وجود أضرار لحقت بالسفينة الإسرائيلية.

نتوقع زيارة بوتين.. الدبيبة: لن نسمح بسيطرة جهات مدعومة من الخارج على ليبيا



قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن "الأرض الليبية لا يمكن أن يحتكرها أي جيش أو أي مجموعات مسلحة أو غير مسلحة".

وأضاف الدبيبة "لا يمكن السماح بعودة الحرب والخلاف مرة أخرى ولا يمكن أن نكون تحت سيطرة جهات مدعومة من الخارج لافتعال الحرب".

وتابع رئيس الحكومة الليبية "أكدنا أن أي حل سياسي في ليبيا يجب أن يمر عبر الليبيين أنفسهم وليس عن طريق الخارج".

وأوضح الدبيبة أن "هناك أحزاب سيطرت على الشأن الليبي بشكل كبير وما زالت تفتعل حروبا ومشاكل وتريد أن تحكم بالقوة".

بايدن: سنرد على روسيا إذا ثبت تورطها في الهجمات الإلكترونية الأخيرة



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده سترد "إذا كانت روسيا وراء الهجوم السيبراني الأخير على الشركات الأمريكية".

وأضاف بايدن في تصريحات صحفية "لست متأكدا إذا ما كانت روسيا تقف وراء هجمات الفدية الإلكترونية الأخيرة واختراق عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات".

وتعرضت حوالي 200 شركة أمريكية لهجوم إلكتروني "موسع" ببرمجيات الفدية الخبيثة، بحسب إحدى مؤسسات الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة.

وذكرت شركة هانتريس لابس أن هذا الهجوم استهدف شركة تكنولوجيا المعلومات كاسيا في ولاية فلوريدا قبل أن ينتشر بين الشبكات المؤسسية التي تستخدم برمجيات الشركة.

قاعدة باجرام تتعرض للنهب بعد ساعات على الانسحاب الأمريكي منها



لم تكد تمضي ساعات على انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان، حتى اقتحمتها مجموعة من اللصوص وحاولوا نهب محتوياتها.

وكانت القوات الأمريكية قد أعلنت، أمس الجمعة، إتمام انسحابها من قاعدة باجرام الواقعة على بعد 60 كيلومترا شمالي العاصمة الأفغانية كابول.

وفي حين قال المسؤولون العسكريون الأمريكيون إنه تم تسليم قاعدة باجران إلى القوات الأفغانية، أكد مدير منطقة باجرام درويش روفي، أن الأمريكيين غادروا من دون تنسيق، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".