عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات و أسعار ام جي 6 موديل 2021 في الأردن .. صور

مواصفات و أسعار ام
مواصفات و أسعار ام جي 6 موديل 2021 في الأردن

تتنوع الإصدارات الخاصة بالشركة الصينية ام جي داخل السوق الأردني، مثل طرازات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات فئة الـ SUV و التي تضم النسخة RX5 و ZS و HS، بالإضافة إلى فئة السيدان و منها النسخة ام جي 5 و ام جي 6 و التي تقدم عبر فئتين من التجهيزات و هما COMFORT و TROPHY موديل 2021.

الأداء الفني لمحرك ام جي 6 موديل 2021 

تستمد ام جي 6 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.

و من خلال تلك القدرات الفنية تنطلق ام جي 6 موديل 2021 من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر، في مدة زمنية تقدر بـ 9.8 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

تجهيزات السلامة داخل ام جي 6 موديل 2021 

تضم السيارة ام جي 6 موديل 2021 باقة متنوعة من مواصفات الامن و السلامة و منها، وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، و مكابح مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و برنامج متابعة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى نظام الثبات عند المنحدرات، و مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، و حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، و كاميرا خلفية، مع مثبت سرعة، و زر إيقاف و تفعيل المحرك ، بينما ترتكز على جنوط رياضية تتراوح قياساتها بين 17 إلى 18 بوصة.

إلى جانب تجهيزات اخرى مثل عجلة قيادة مالتي فانكشن، و شاشة عرض الوسائط و المعلومات بنسبة 8 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة، و نظام صوتي و ترفيهي من 6 مكبرات صوتية، و فتحة سقف للفئة عالية التجهيز، و فرامل يد كهربائية.

أسعار السيارة ام جي 6 موديل 2021 في الأردن

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل   COMFORT 2021محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 23 ألف دينار.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TROPHY 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 24 ألف دينار.

ام جي موديل 2021 ام جي 6 موديل 2021 أسعار السيارة ام جي 6 موديل 2021 السوق الأردنى

ترشيحاتنا

التعليم تستعين بـ حراسات ودوريات من الشرطة لتأمين لجان الثانوية العامة 2021

أخبار التكنولوجيا .. قريبًا واتساب يسمح لمستخدميه بهذا الإجراء .. ريلمي تطلق أحدث هواتفها بسعر مخفض

hخبار الرياضة .. تفاصيل إصابة الشناوي في مران الأهلي .. شوقي غريب يكشف عن قائد المنتخب في طوكيو .. موقف حسن شحاتة من اعتزال التدريب

أهم الأخبار.. انتحار طالبة حزنا على والدتها وخلاف بين بكر والعدل حول أغاني المهرجانات

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

هل يجوز التوسل بالنبي.. وما الأدلة على ذلك من القرآن والسنة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

هزيمة ساحقة .. شعب تيجراي يلقن آبي أحمد درسا قاسيا

سعر الذهب اليوم الأحد 4-7-2021

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

السيطرة على حريق هائل بزراعات ومحول كهربائي في أسوان

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية.. وسد النهضة معرض للانهيار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

لتعرضها للتنمر في مباراة إنجلترا.. نصف مليون جنيه تعويضا لطفلة ألمانية مفقودة

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

فيديو

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ