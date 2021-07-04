مواصفات و أسعار ام جي 6 موديل 2021 في الأردن .. صور

تتنوع الإصدارات الخاصة بالشركة الصينية ام جي داخل السوق الأردني، مثل طرازات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات فئة الـ SUV و التي تضم النسخة RX5 و ZS و HS، بالإضافة إلى فئة السيدان و منها النسخة ام جي 5 و ام جي 6 و التي تقدم عبر فئتين من التجهيزات و هما COMFORT و TROPHY موديل 2021.

الأداء الفني لمحرك ام جي 6 موديل 2021

تستمد ام جي 6 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.

و من خلال تلك القدرات الفنية تنطلق ام جي 6 موديل 2021 من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر، في مدة زمنية تقدر بـ 9.8 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

تجهيزات السلامة داخل ام جي 6 موديل 2021

تضم السيارة ام جي 6 موديل 2021 باقة متنوعة من مواصفات الامن و السلامة و منها، وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، و مكابح مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و برنامج متابعة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى نظام الثبات عند المنحدرات، و مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، و حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، و كاميرا خلفية، مع مثبت سرعة، و زر إيقاف و تفعيل المحرك ، بينما ترتكز على جنوط رياضية تتراوح قياساتها بين 17 إلى 18 بوصة.

إلى جانب تجهيزات اخرى مثل عجلة قيادة مالتي فانكشن، و شاشة عرض الوسائط و المعلومات بنسبة 8 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة، و نظام صوتي و ترفيهي من 6 مكبرات صوتية، و فتحة سقف للفئة عالية التجهيز، و فرامل يد كهربائية.

أسعار السيارة ام جي 6 موديل 2021 في الأردن

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل COMFORT 2021محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 23 ألف دينار.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TROPHY 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 24 ألف دينار.