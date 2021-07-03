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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة للمصرين.. عماد الدين حسين يعلق على افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

قاعدة 3 يوليو البحرية
قاعدة 3 يوليو البحرية

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب، على افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، قائلا "قاعدة في منتهي الأهمية بالنظر للظروف المحيطة بها".

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "القاعدة تتوسط المسافة بين مدينة مطروح والسلوم، وأصبح لدينا قوة لحماية ثروات الشعب المصري في البحر المتوسط".


وأوضح: "افتتاح قاعدة 3 يوليو شيء مبهر ويطمئن ويعطي رسالة للمصرين أن لدينا قوات مسلحة قوية وجاهزة لحماية الحقوق المصرية، ورسالة للخارج لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري".

وأشار: "رسالة قوة وردع لكافة قوى الشر.. ونحن نرى القوات المسلحة لا يمر شهر أو وشهرين إلا ونشاهد مناورة مهمة لمصر مع عديد من الدول، ومصر نظمت مناورات عسكرية عديدة مع الدول الكبرى".

 

قاعدة ٣ يوليو

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.


كما تمثل قاعدة ٣ يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.


وفي سياق متصل قال القائد أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية، إن تأميم قناة السويس ساعد الدولة على منع الهجرة غير الشرعية، إضافةً إلى تأمين قدرات مصر الاقتصادية في منطقة من أهم المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم.


وأضاف قائد القوات البحرية، خلال كلمته في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أن قاعدة 3 يوليو العسكرية تعتبر إضافة استراتيجية لمصر على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالبحر المتوسط، مما يعكس بجلاء ووضوح التزام الدولة بتأمين قناة السويس وتحقيق الأمن البحري والمحافظة على حرية الملاحة البحرية.


وأكد  قائد القوات البحرية: "لقد تحقق لنا الكثير من النجاحات فى زمن قياسى، وهذا النجاح الذي تحقق بفضل الله عز وجل ليس النهاية، لكنه عبارة عن نقطة انطلاقة جديدة، نحو استمرار تطوير قدرات القوات البحرية، وتعزيز الصناعات الدفاعية البحرية، بغرض تعزيز أمن مصر البحرى واقتصادها الأخضر".
 

عماد الدين حسين مجلس النواب افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية ثروات الشعب المصري البحر المتوسط

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