أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية.. وسد النهضة معرض للانهيار

تناولت برامج التوك شو على عدد من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها.



الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية|فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسي ، مقدم برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة " صدى البلد، مقطع فيديو يرصد قيام الرئيس السيسي، بتنظيم مأدبة غداء تكريما لضيوف مصر عقب افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في جرجوب.

وتناول الرئيس السيسي مستجدات سد النهضة، وأن الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين.

أول تعليق من وزير الخارجية علي تصريح رئيس مجلس الأمن عن سد النهضة.. فيديو

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن موقف مجلس الأمن من قضية سد النهضة ليس بمفاجأة ولكنهم يعملون من أجل هذه النتيجة طوال شهرين كما أن مخرجات جلسة مجلس الأمن المرتقبة الخميس المقبل سترتبط بالعلاقات وتنسيق مع الدول الأعضاء، قائلا: "بعد تعثر المفاوضات والحديث عن الملء الثاني كان من الضروري العمل من خلال الاتصال مع مجلس الأمن لعقد جلسة ثانية"، مشددًا على أن هذا أمر غير مسبوق ويعطي اهتمام كبير لهذه القضية.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم السبت، أن طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان اتفاق مشترك بين مصر والسودان كما أنه سبق على مجلس الأمن إحاطته بما تم من تطورات في التفاوض خلال العام، مشددًا على أن الخطاب أرفق به مجلد للتاريخ بكل تطورات هذه القضية لكي يكون مستندا رسميا للأمم المتحدة.

قاعدة 3 يوليو.. أحمد موسى: مصر لا تهدد أحدا وتحمي ثرواتها ومصالحها

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية، قائلا إن مصر لا تهدد أحدا على الإطلاق ولكنها تحمي ثرواتها ومصالحها الاقتصادية وتحفاظ على سيادتها .

وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر تحقق تواجدا استراتيجيا في منطقة جرجوب على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وربما تشهد هذه المنطقة تصعيدا الفترة المقبلة ".

عباس شراقي: السد الأثيوبي معرض للإنهيار لهذا السبب.. فيديو

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مصر والسودان يجب أن يركزا أمام مجلس الأمن على أن هناك مبالغة هندسية خطيرة للغاية في سد النهضة.

وأضاف شراقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أنه لا بد أن نركز أمام مجلس الأمن على السعة التخزينية الخطيرة للسد الأثيوبي والتى تصل إلى 74 مليار متر مكعب .



وزارة الصحة تزف بشري سارة بخصوص النجمة دلال عبد العزيز

قال الدكتور محمد النادى عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء ولكنها لا تزال فى حاجة إلى الأكسجين بطرق إمداد تنفس صناعى - غير النافذ - أى بدون استخدام أنبوبة حنجرية.

وكشف النادي، حقيقة ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور "دلتا بلس" في مصر.

ليس هناك رابعة.. "الصحة" تعلن قرب انتهاء الموجة الثالثة لكورونا

كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حقيقة ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور "دلتا بلس" في مصر.

وأكد محمد النادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": مصر خالية من المتحور "دلتا بلس".

أحمد ناجي عن خطأ الشناوي: أعظم حراس المرمى في العالم لهم أخطاء

عبر الكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب السابق وسموحة الحالي، عن استغرابه من الحملة التي يتعرض لها حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي من الانتقادات بعد اخفاقه في المباراة الأخيرة للأهلي مع نادي بيراميدز، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وأكد "ناجي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أعظم حراس المرمى في العالم لهم أخطاء وهو شئ طبيعي، كما أنه لا يريد أن يكون هناك مثل هذه الحملة من الانتقادات ضد محمد الشناوي، مؤكدا أن حراس مرمى في كأس العالم والبطولات العالمية أخطئوا.

تصفية الحسابات وتهريب المساجين .. بكري يواصل كشف جرائم الجماعة مع | فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكرى، إن جماعة الإخوان الإرهابية سعت إلى توظيف أغلبيتهم فى مجلس الشعب لخدمة أهدافها وأجندتها بعيدا عن المصلحة الوطنية عقب 2011، وكانت تعادى المجلس العسكرى بقيادة المشير حسين طنطاوى.

وقال مصطفى بكري خلال حواره مع برنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة “النهار” إن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت فرض ما تريده على المجلس العسكرى بقيادة المشير حسين طنطاوي، وكان المشير يرفض مقابلة محمد مرسى.

اتحاد الموانئ العربية: قاعدة 3 يوليو فخر لكل مصري.. فيديو

علق اللواء بحري عصام بدوي، الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية، على افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، قائلا: "قاعدة فخر لكل مصري، وفخر لنا كضباط بحريين".



وأضاف "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قاعدة 3 يوليو ليست الأولى من نوعها في مصر، معقبا: "تم افتتاح قاعدة سيدي براني وقاعدة برنيس وكذلك قاعدة محمد نجيب".

طفلة بالأسمرات تنشد قصيدة شعر لـ رجال الشرطة.. فيديو

قالت روان طفلة بحي الأسمرات إنني أحب الرسم والتمثيل والغناء ، مؤكدة انها قامت بعمل قصيدة عن الشرطة لتضحياتهم من أجل حماية مصر.

وأضافت روان خلال حلقة خاصة من منطقة حي الأسمرات، لبرنامج “صالة التحرير” عبر فضائية "صدى البلد"، أيضا أقوم بكتابة شعر وأحفظ شعر عن “عيد الشرطة”.

