ده سبب إصابته.. سيف زاهر يكشف حقيقة خناقة الشناوي ومحمد شريف|فيديو

كشف الإعلامي سيف زاهر حقيقة خناقة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومحمد شريف لاعب الفريق خلال خوض التدريبات.

وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية “ أون تايم سبورتس”،:" كافة الأخبار المتداولة حول اشتباك الشناوي ومحمد شريف غير صحيحة وإصابة الشناوي جاءت بسبب تدخل عنيف بين الثنائي.

وفي سياق آخر كشفت الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سلامته وجاهزيته للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية.

وتعرض محمد الشناوي للإصابة في نهاية مران أبناء الرداء الأحمر بإستاد مختار التتش.

وغادر الشناوي المران برفقة طبيب الفريق واتجها لأحد مراكز التحليل بحي الدقي لإجراء بعض الفحوصات الطبية وتحديد موقفه.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني قائمة أبناء الرداء الأحمر استعدادًا لمباراة سموحة في التاسعة مساء غد الأحد على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

وشهدت القائمة إستبعاد بدر بانون للإيقاف ومحمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود لعدم الجاهزية البدنية فيما عاد للقائمة من جديد أيمن اشرف بعد إنتهاء إيقافه.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة سموحة في الدوري.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الدوري الممتاز.

المدير الفني للأهلي عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أمس، طالبهم خلالها بإغلاق ملف مباراة بيراميدز، والتركيز في مباراة سموحة التي تعد الهدف الأهم حاليا؛ للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الفريق الأحمر مع بيراميدز 2-2، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز من هجمة مرتدة في الدقيقة 47 وتعادل حسين الشحات في الدقيقة 51 من متابعة لتسديدة محمد مجدي أفشة، وأضاف كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 81 من متابعة لرأسية بدر بانون، وتعادل إيريك تراوري في الوقت بدل الضائع، كما أهدر علي معلول ركلة جزاء، وألغى الفار هدفًا سجله أفشة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 42، كما ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 35.

دوري صعب

وقال سيد عبدالحفيظ مدي الكرة أن الأهلي قدم مباراة قوية أمام بيراميدز ولاحت له العديد من الفرص المحققة، التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز، فضلا عن إهدار علي معلول ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق، كما تصدت العرضة لتسديدة محمد شريف.

وأشار إلى أن هذه طبيعة كرة القدم، وأن مشوار بطولة الدوري صعب وطويل، والجهاز الفني سوف يعكف على علاج الأخطاء قبل المواجهات المقبلة.

ويغادر فريق الأهلي إلي الإسكندرية بعد قليل للدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحه المقرر لها مساء غد بالدوري.